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Футбол Спорт

Виктор Ивлев назначен советником гендиректора "Крыльев Советов"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский предприниматель и общественный деятель Виктор Ивлев назначен советником генерального директора ПФК "Крылья Советов" по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В ПФК "Крылья Советов" Виктор Ивлев будет заниматься вопросами расширения пула партнеров и спонсоров клуба, увеличения внебюджетных доходов "Крыльев".

Тархан Джабраилов, генеральный директор ПФК "Крылья Советов":

"Сегодня одна из ключевых задач руководства клуба — привлечение новых партнеров и спонсоров. Это не только крупные инвесторы,  компании федерального масштаба, но и организации малого и среднего предпринимательства. Для усиления этой работы мы начали сотрудничество с Виктором Ивлевым, который имеет широкий набор компетенций, богатый опыт взаимодействия с предпринимательским сообществом. Мы привлекаем к работе в клубе местного специалиста, который хорошо знает регион, профессиональное сообщество, обладает личными и профессиональными контактами в предпринимательской сфере. Крайне важно, что Виктор — болельщик "Крыльев Советов", у него огромное желание помогать любимой команде в статусе советника генерального директора".

Виктор Ивлев, советник генерального ПФК "Крылья Советов" по экономическим вопросам:

"Наше сотрудничество началось несколько месяцев назад, и за это время нам удалось заключить несколько соглашений с компаниями из сектора малого и среднего предпринимательства Самарской области. Уверен, наша совместная работа будет способствовать тому, чтобы мы и дальше привлекали к поддержке "Крыльев" новых партнеров. Благодарю руководство клуба и лично генерального директора Тархана Джабраилова за оказанное доверие".

Виктор Ивлев — член правления федеральной общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Член общественного совета Росмолодежи. Победитель федерального конкурса "Молодой предприниматель России". Воспитанник самарского футбола — выступал на уровне второго российского дивизиона, имеет разряд кандидата в мастера спорта.

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