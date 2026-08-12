Виктор Ивлев назначен советником гендиректора "Крыльев Советов"

Самарский предприниматель и общественный деятель Виктор Ивлев назначен советником генерального директора ПФК "Крылья Советов" по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба клуба.

В ПФК "Крылья Советов" Виктор Ивлев будет заниматься вопросами расширения пула партнеров и спонсоров клуба, увеличения внебюджетных доходов "Крыльев".

Тархан Джабраилов, генеральный директор ПФК "Крылья Советов": "Сегодня одна из ключевых задач руководства клуба — привлечение новых партнеров и спонсоров. Это не только крупные инвесторы, компании федерального масштаба, но и организации малого и среднего предпринимательства. Для усиления этой работы мы начали сотрудничество с Виктором Ивлевым, который имеет широкий набор компетенций, богатый опыт взаимодействия с предпринимательским сообществом. Мы привлекаем к работе в клубе местного специалиста, который хорошо знает регион, профессиональное сообщество, обладает личными и профессиональными контактами в предпринимательской сфере. Крайне важно, что Виктор — болельщик "Крыльев Советов", у него огромное желание помогать любимой команде в статусе советника генерального директора".