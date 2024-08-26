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Футбол Спорт

Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба и я приехал сюда играть в футбол"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хорватский новичок "Крыльев Советов" Доминик Ороз дал первое интервью после матча с "Пари НН" (3:1)

— Какие первые ощущения от города, команды и стадиона?

— Еще многое не видел, но эмоции положительные. Сегодня на матче чувствовалось, что людям команда небезразлична, и все были достаточно эмоциональны.

— Вы играли в голландском чемпионате в клубе "Витесс". Можете сказать, что "Крылья Советов" показывают футбол, схожий с тем, в которые играют голландские клубы?

— Видно, что команда пытается больше владеть мячом, играет в достаточно современный футбол и друг друга все хорошо понимают на поле.

— Что вы знали о "Крыльях" до перехода?

— Совсем недавно узнал о самарской команде. Меня сразу убедила концепция клуба и я приехал сюда играть в футбол.

— Сегодня два мяча забил защитник Томас Гальдамес, вы готовы продолжить?

— Если придется, конечно, готов, но в первую очередь приехал сюда защищать ворота и отрабатывать сзади.

— Какие-то основные русские слова будете учить для взаимодействия с игроками?

— Я хочу выучить русский язык, я знаю хорватский. Это языки из одной группы, многие слова похожи.

— Самарское пиво считается одним из лучших в России, планируете продегустировать?

— Думаю, после победы можно попробовать.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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