Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба и я приехал сюда играть в футбол"

Хорватский новичок "Крыльев Советов" Доминик Ороз дал первое интервью после матча с "Пари НН" (3:1)
— Какие первые ощущения от города, команды и стадиона?
— Еще многое не видел, но эмоции положительные. Сегодня на матче чувствовалось, что людям команда небезразлична, и все были достаточно эмоциональны.
— Вы играли в голландском чемпионате в клубе "Витесс". Можете сказать, что "Крылья Советов" показывают футбол, схожий с тем, в которые играют голландские клубы?
— Видно, что команда пытается больше владеть мячом, играет в достаточно современный футбол и друг друга все хорошо понимают на поле.
— Что вы знали о "Крыльях" до перехода?
— Совсем недавно узнал о самарской команде. Меня сразу убедила концепция клуба и я приехал сюда играть в футбол.
— Сегодня два мяча забил защитник Томас Гальдамес, вы готовы продолжить?
— Если придется, конечно, готов, но в первую очередь приехал сюда защищать ворота и отрабатывать сзади.
— Какие-то основные русские слова будете учить для взаимодействия с игроками?
— Я хочу выучить русский язык, я знаю хорватский. Это языки из одной группы, многие слова похожи.
— Самарское пиво считается одним из лучших в России, планируете продегустировать?
— Думаю, после победы можно попробовать.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️