Егор Голенков: "Всегда с уважением буду относиться к "Крыльям" и Самаре"

В среду, 14 октября, "Крылья Советов" уступили "Балтике" со счётом 0:2 в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Один из голов калининградской команды забил уроженец Самары и воспитанник "Крыльев" Егор Голенков. После встречи нападающий рассказал о непростом матче, переходе в новую команду и своём отношении к родному городу.

— Егор, поздравляю с победой! Для твоей команды получилась яркая игра. Как тебе матч?

— Спасибо. Матч был довольно тяжелым. Первые 20 минут мы хорошо играли, смотрелись, потом немного подсели. В конце первого тайма снова надавили. Во втором тайме сохранялось напряжение вплоть до второго гола. После него стало немного легче, и мы начали контролировать игру, доводить ее до конца.

— Егор, сегодня тебя заменили после первого тайма, в игре против "Ахмата" ты не вышел вовсе, и по статистике ты еще не провел ни одного полного матча. С чем это связано?

— Как и в сегодняшнем матче, наверное, по медицинским показаниям не смог сыграть в Грозном. Это было решение и медицинского штаба, и тренерского.

— Сегодня у игроков "Балтики" было много желтых карточек. Это связано со стилем игры команды, с ее бойцовским характером?

— У нас стиль игры — всегда втыкаться, бороться. Мы бойцовая команда, поэтому без желтых карточек никуда.

— К этой встрече вы готовились во Владикавказе, в Осетии. Как тебе этот регион?

— Осетия — прекрасный, очень красивый регион. Конечно, для меня было бы лучше готовиться в Самаре (улыбается).

— Как проходит твоя адаптация в Калининграде — и в футбольном, и в бытовом плане?

— Многих ребят я уже знал по команде. И, повторюсь, коллектив здорово меня принял, болельщики тоже прекрасно приняли. Калининград — футбольный и очень красивый город. Жаль, что часть сбора во время паузы мы провели не там: я еще не успел насладиться осенним Калининградом. Но сейчас как раз вылетаем туда, поэтому, думаю, все впереди.

— Еще после суперфинала Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" ходили слухи о переходе в московский "Локомотив" и "Спартак", что-то с того времени изменилось? Были ли другие предложения?

— Конечно, когда выступал за "Ростов", поступали другие предложения, но эти моменты лучше обсуждать с моим агентом. "Балтика" вышла с конкретикой, поэтому выбор пал на нее.

— Интересовались ли тобой "Крылья Советов"? Выходили на связь?

— Диалог с "Крыльями" был, но все остановилось на этом.

— Ты помнил тот факт, что последним голом за "Крылья" стал мяч как раз в ворота "Балтики"?

— Да, недавно у меня как раз брали интервью об этом голе. Я вспомнил тот момент: он был сотым голом команды в том сезоне (мяч в 38-м туре ФНЛ 2020/21 в Калининграде. — Прим. Волга Ньюс). Он поэтому тоже запомнился мне.

— Общался ли ты дополнительно с Андреем Викторовичем Талалаевым во время адаптации? Вы ведь уже работали вместе.

— Конечно. Мы всегда на связи, и тем более в период адаптации важно общаться, чтобы понять требования и так далее.

— А самарец Егор Любаков помогает тебе освоиться в новой команде?

— Конечно. Мы больше знакомы по "Академии Коноплева": одного возраста, многое вместе прошли. В "Крыльях" тоже пересекались в молодежном составе. Мы дружим, и он помогает мне адаптироваться в новой команде.

— Как воспринимаешь конкуренцию за место в составе при приходе в клуб? В "Ростове" сперва ты конкурировал с Али Соу, теперь в "Балтике" — с Брайаном Хилем.

— Конкуренция — неотъемлемая часть футбола, поэтому я только рад. Надеюсь, она пойдет нам на пользу и поможет расти как футболистам.

— Какие личные цели ты поставил перед собой после перехода в "Балтику"?

— Перезагрузиться, начать больше забивать.

— Сегодня ты необычно отпраздновал гол против бывшей команды. После нескольких лет в "Ростове", а теперь, выступая за балтийцев, принципиальность против "Крыльев" пропала?

— Я сам уроженец Самары, очень люблю малую родину. Как раз я праздновал гол, поцеловал газон — это дань уважения самарской земле. Всегда с уважением буду относиться к "Крыльям" и Самаре. Я люблю этот город, и у меня только приятные воспоминания о нем.