В преддверии домашнего матча с московским "Динамо" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Казахстана Ислам Чесноков поделился ожиданиями от встречи с лидером чемпионата, оценил влияние погодных условий на игру и обратился к болельщикам самарской команды.
— Какие ожидания от матча с московским "Динамо", которое сейчас возглавляет турнирную таблицу?
— Думаю, нас ждет интересная игра. Как вы сказали, это лидер чемпионата, поэтому будет интересно проверить свои силы.
— За счет чего, на твой взгляд, "Динамо" так успешно выступает в нынешнем сезоне?
— Честно говоря, не могу сказать. Я еще не играл против "Динамо".
— А за счет чего "Крылья Советов" могут навязать борьбу такому сопернику?
— За счет своего футбола и того, что скажет тренер, а также за счет борьбы.
— Насколько серьезные коррективы погодные условия могут внести в игру "Крыльев"? Насколько сложнее будет действовать на поле?
— Думаю, не особо. Все равно нас ждет битва на поле, и там уже все решится.
— На какое количество болельщиков рассчитываешь? Надеешься, что самарцы придут поддержать команду, несмотря на наступившую зиму?
— Всегда приятно играть при полных трибунах. Надеюсь, придет много народу и поддержит нас.
В воскресенье, 29 ноября, "Крылья Советов" проведут домашний матч 16-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо". Встреча состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 18:30 по самарскому времени.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.