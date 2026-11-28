В преддверии домашнего матча с московским "Динамо" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Казахстана Ислам Чесноков поделился ожиданиями от встречи с лидером чемпионата, оценил влияние погодных условий на игру и обратился к болельщикам самарской команды.

— Какие ожидания от матча с московским "Динамо", которое сейчас возглавляет турнирную таблицу?

— Думаю, нас ждет интересная игра. Как вы сказали, это лидер чемпионата, поэтому будет интересно проверить свои силы.

— За счет чего, на твой взгляд, "Динамо" так успешно выступает в нынешнем сезоне?

— Честно говоря, не могу сказать. Я еще не играл против "Динамо".

— А за счет чего "Крылья Советов" могут навязать борьбу такому сопернику?

— За счет своего футбола и того, что скажет тренер, а также за счет борьбы.

— Насколько серьезные коррективы погодные условия могут внести в игру "Крыльев"? Насколько сложнее будет действовать на поле?

— Думаю, не особо. Все равно нас ждет битва на поле, и там уже все решится.

— На какое количество болельщиков рассчитываешь? Надеешься, что самарцы придут поддержать команду, несмотря на наступившую зиму?

— Всегда приятно играть при полных трибунах. Надеюсь, придет много народу и поддержит нас.

В воскресенье, 29 ноября, "Крылья Советов" проведут домашний матч 16-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо". Встреча состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 18:30 по самарскому времени.