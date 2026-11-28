В Самарском училище культуры прошла встреча "Театр как грань города" лектора Российского общества "Знание", художественного руководителя государственного театра "Грань" Дениса Бокурадзе. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Лектор рассказал об истории театра "Грань", который был создан в 1970 г. режиссером Эльвирой Дульщиковой. Изначально он был любительской студией при городском дворце культуры, а с 2023 г. стал государственным театром областного подчинения. Гость отметил, что это единственный государственный театр в Самарской области, который находится не в областной столице, а в малом городе Новокуйбышевске.

"После ухода из жизни Эльвиры Анатольевны Дульщиковой в 2011 году театр мог исчезнуть совсем. Вообще, после ухода руководителя у любительского коллектива есть только два пути. Или он распадается, исчезает, или же может встать на профессиональные рельсы. Я, взяв руководство театром в 2011 году, выбрал второй путь и стал постепенно создавать профессиональный театр. Сегодня у нас в труппе 24 актера. В коллективе 80 человек. А в новом здании коллектив театра будет более 200 человек", — рассказал Денис Бокурадзе.

Часть лекции прошла в форме диалога с аудиторией. Будущих режиссеров и актеров интересовало, по каким критериям — профессиональным и личностным — отбирают в театр "Грань". Интересовало и то, какие пьесы режиссер театра выбирает для своих спектаклей и на чем основан этот выбор, спрашивали и совета для своих будущих постановок.

"Не бойтесь в самом начале своего пути подражать великим мастерам. Больше смотрите спектаклей современных, а также постановки прошлого. Накапливайте опыт. Только опираясь на лучший опыт мастеров, можно создать что-то свое, что-то новое. Больше читайте, причем не только то, что можете найти в интернете. Лучше всего ходить в библиотеку, я вам совершенно точно могу сказать, там вы сможете найти книги, которых в интернете нет", — подчеркнул лектор Общества "Знание".

Слушатели много говорили об актерской профессии, для освоения которой необходимо не только оттачивать сценическую речь и пластику, но нужны и другие знания, в частности знания психологии.

Денис Бокурадзе рассказал о своем студенчестве, первом педагоге, мастере курса Викторе Тимофееве, о своих сокурсниках и первых постановках, которые случались порой не благодаря, а вопреки всему.

"Ищите всегда возможность что-то узнавать новое, ищите возможности, чтобы поставить спектакль любыми путями, не ждите, что учебное заведение вас всем обеспечит. Если вы будете одержимы своей профессией, у вас все получится. А будущим режиссерам могу сказать: только преодолевая трудности, вы сможете сделать хороший спектакль. У режиссера всегда должно что-то "болеть". Сытый, довольный жизнью режиссер никогда хороший спектакль не поставит. Если вы будете жить спокойно, сыто, то вы, во-первых, не будете интересны сами себе, а если вы не будете интересны сами себе, не будете интересны и зрителям. Понимаете? И для этого вам нужно сейчас работать на себя, то есть покупайте книги, смотрите, читайте, фантазируйте, накапливайте знания и опыт", — сказал в завершение встречи Денис Бокурадзе.

Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий. Это просветительский проект Общества "Знание", который реализуется в каждом регионе РФ. Для участников проходят лекции на разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".