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Театр Культура

На сцене Самарской оперы пройдет музыкальная драма "Зори здесь тихие"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 ноября в 14:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет показ музыкальной драмы К.Молчанова "Зори здесь тихие" (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Создатели спектакля: музыкальный руководитель - Евгений Хохлов, дирижер-постановщик и автор оркестровой редакции, дирижер спектакля - Борис Бенкогенов, режиссер-постановщик - Вероника Пустоварова, художник-постановщик - Зося Манакова, художник по костюмам - Анастасия Сокольвак, художник по свету - Антон Секачев, главный хормейстер - Максим Пожидаев.

Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.

Действующие лица и исполнители: Артем Камалитдинов (Васков), Елена Марченко (Осянина), Екатерина Поздняк (Комелькова), Евгения Бумбу (Бричкина), Софья Коляда (Гурвич), Наталья Дикусарова (Кирьянова), Лейла Назаретова (Елкина), Анна Ерженина (Полина).

Инструментальный ансамбль и артисты хора театра "Шостакович Опера Балет".

Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства - ГИТИС.

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