В Самаре состоится показ оперы П. Чайковского "Евгений Онегин"

26 сентября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится показ оперы П. Чайковского "Евгений Онегин" (12+).

Партию Онегина исполнит Юрий Фельдшеров, солист Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", обладатель специального приза от члена жюри конкурса Алисы Гицба — Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижёра Шостакович Опера Балет.

История двух молодых людей — петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной — получила у Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремлённость веры.

Пожалуй, сложно найти другую оперу, мелодии которой настолько известны каждому: это и сцена письма Татьяны "Я к вам пишу…", и ария Ленского "Куда, куда вы удалились…", ария Гремина "Любви все возрасты покорны…", и знаменитый Полонез, открывающий бал в доме Гремина. Они давно вошли в репертуар ведущих солистов, звучат в концертных программах, фильмах и передачах.

Режиссёрская версия Георгия Исаакяна подчёркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссёру, опирается "на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях". Можно сказать, что место действия оперы "Евгений Онегин" — это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Пётр Чайковский (1840-1893). Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина.