16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится показ оперы П. Чайковского "Евгений Онегин" "Солярис. Операция "Человек" в театре "СамАрт" В Самаре прошел VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем" В Самаре покажут экспериментальную танц‑драму "Шинель М" Детские и молодежные театры Самарской области приглашаются к участию в окружном фестивале "Театральное Приволжье"

Театр Культура

В Самаре состоится показ оперы П. Чайковского "Евгений Онегин"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26 сентября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится показ оперы П. Чайковского "Евгений Онегин" (12+).

Партию Онегина исполнит Юрий Фельдшеров, солист Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", обладатель специального приза от члена жюри конкурса Алисы Гицба — Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижёра Шостакович Опера Балет.

История двух молодых людей — петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной — получила у Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремлённость веры.

Пожалуй, сложно найти другую оперу, мелодии которой настолько известны каждому: это и сцена письма Татьяны "Я к вам пишу…", и ария Ленского "Куда, куда вы удалились…", ария Гремина "Любви все возрасты покорны…", и знаменитый Полонез, открывающий бал в доме Гремина. Они давно вошли в репертуар ведущих солистов, звучат в концертных программах, фильмах и передачах.

Режиссёрская версия Георгия Исаакяна подчёркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссёру, опирается "на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях". Можно сказать, что место действия оперы "Евгений Онегин" — это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Пётр Чайковский (1840-1893). Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина.

  • Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов
  • Режиссёр-постановщик — Георгий Исаакян
  • Художник-постановщик — Вячеслав Окунев
  • Художник по свету — Эмиль Авраменко
  • Балетмейстер-постановщик — Валентина Пономаренко
  • Главный хормейстер — Максим Пожидаев
  • В спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014)

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4