Иван Носков: "Современных благоустроенных общественных пространств в Самаре станет больше"

В Самаре в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" завершается благоустройство двух общественных пространств — парка "Воронежские озера" и сквера у ДК "Искра". Готовность объектов составляет 90%, в настоящее время началась приемка отдельных видов работ.

"Постепенно мы уходим от этапности благоустройства крупных общественных пространств в Самаре. Уверен, с каждым годом объем участия региона в программе "Формирование комфортной городской среды" будет расти, а современных благоустроенных общественных пространств в Самаре станет больше. Важно создавать парки, аллеи и скверы, где комфортно и детям, и взрослым, и людям старшего возраста в каждом районе города, — отметил глава города Самары Иван Носков. — В приемке благоустройства на каждом этапе принимают участие жители, которые выступили инициаторами работ".

В парке "Воронежские озера" установлен новый арт-объект "Мостик", обустроены пешеходные дорожки с плиточным покрытием общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Для комфорта и безопасности в темное время суток установлено 49 уличных светильников, также установлены скамейки. Рабочие заканчивают монтаж системы освещения. Завершено формирование газонов с системой автополива. В качестве дополнительного озеленения продолжается высадка более тысячи многолетних растений: декоративных злаковых, кустарников, а также деревьев, таких как ива и клен.

"При приемке отдельных видов работ проверяем все до мелочей: как смонтировано освещение, насколько ровные дорожки, все ли надежно и безопасно. Все выявленные недочеты подрядчик оперативно устраняет. И в парк, и в сквер уже приходят жители соседних домов, так что обновленные пространства постепенно становятся уютными местами отдыха", — подчеркнул заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

В сквере у ДК "Искра" благоустройство велось на территории площадью почти 6 тыс. кв. ме. Здесь также установлены скамейки и уличные светильники, завершается обустройство тротуаров с плиточным покрытием общей площадью 780 кв. м., выравнивание свежего грунта и отсев травы на газонах с системой автополива, ведется монтаж ограждений лестниц. Дополнительно по поручению главы города отремонтирован подход к библиотеке № 29 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и к детской библиотеке № 17 Централизованной системы детских библиотек.

Кроме того, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Самаре продолжается благоустройство парка имени Н. А. Щорса, работы здесь выполнены на 60%. При работах над основанием будущего фонтана специалисты провели дополнительные инженерно-геологические обследования и анализ почвы с неоднородным грунтом — это необходимо для дальнейшей надежности и безопасности объекта. Обследование позволило выбрать оптимальные технологии в строительстве, работы возобновлены. Также подрядчик обновляет входную группу и покрытие пешеходных дорожек.

Отметим, по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году также благоустроена 21 дворовая территория. Подрядные организации приступают к процессу приемки работ, в которой примут участие активные жители.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.