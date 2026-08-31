Иван Носков: "Диалог с жителями — это всегда совместный поиск решений"

28 августа глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан. За день совместно с профильными департаментами, главами районов, Фондом капитального ремонта и Государственной жилищной инспекцией Самарской области было рассмотрено 13 обращений. Большая часть вопросов касалась сроков капремонта многоквартирных домов, подготовки к отопительному сезону и качества содержания придомовых территорий управляющими компаниями.

"Диалог с жителями — это всегда совместный поиск решений. В основном на прием приходят жители, чей вопрос требует межведомственного взаимодействия. На расширенном приеме вместе с главами районов, надзорными органами буквально в режиме реального времени определяем алгоритм действий, сроки, ответственных. Для самарцев это возможность не просто озвучить проблему, а сразу увидеть, как запускается механизм ее решения. И наша задача — не дать этому механизму остановиться, пока вопрос не будет решен окончательно", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Так, жители дома № 62 по ул. Гагарина обратились к главе города с просьбой проверить качество подготовки их дома к отопительному периоду. В этом году в доме силами УК "Алком-Гарант" выполнена замена участка верхнего розлива внутридомовой инженерной сети теплоснабжения, что должно улучшить ситуацию. Вместе с тем на текущую дату наблюдается отставание в подготовке дома к новому отопительному сезону. По просьбе жителей также проверят подготовку к отопительному сезону дома 35А по ул. Гастелло — в сентябре в доме должны установить элеватор в тепловом пункте.

"Совместно со специалистами ГЖИ следим за качеством работы управляющих организаций в городе. Если та или иная управляющая компания не укладывается в сроки подготовки дома к подаче тепла, совместно с коллегами из инспекции проводим профилактические проверки, и отстающие от графика привлекаются к ответственности по максимальным границам наказания", — подчеркнул Иван Носков.

Ряд вопросов, озвученных в ходе приема граждан, был связан с капремонтом многоквартирных домов, где подошли сроки по тем или иным видам работ, но в срок они проведены не были. Например, в жилом доме по ул. Степана Разина, 55/Венцека, 28, включенном в реестр ОКН, необходимо провести ремонт кровли, а в доме № 67 по ул. Венцека — выполнить обновление внутридомовых инженерных систем и кровли. По информации Фонда капитального ремонта Самарской области, это связано с отсутствием заявок со стороны потенциальных подрядных организаций. Фонд предоставит в администрацию города полный список адресов с данной проблемой, по каждому объекту планируется провести индивидуальную работу.

В ходе приема граждан Иван Носков сообщил жителю квартала 1 поселка Мехзавод Красноглинского района, что до конца 2026 г. планируется снести аварийные котельную, мастерские и расселенные дома №№ 3Б и 4Б. Напомним, на постепенно освобождаемом участке площадью 3,2 га запланировано проектирование и строительство школы.

Напомним, записаться на личный прием к главе городского округа Самара можно в Управлении по работе с обращениями граждан Аппарата администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет № 1). Более подробную информацию о порядке записи на личный прием можно получить по телефону 8 (846) 332-30-77.