Иван Носков: "Формируя бюджет, в первую очередь руководствуемся принципом: жить по средствам"

На заседании Думы города Самары представили отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 года. С начала года в городской бюджет поступило 24,7 миллиарда рублей, что составляет 40,8% от утвержденного годового плана, при этом наблюдается небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. О том, как формируется городской бюджет, рассказал в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

Расходы бюджета — 27 млрд рублей, что составляет порядка 42% от плана. Дефицит сложился в размере 2,4 млрд рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность. Большая часть расходов — это расходы на социальную сферу (55,7% от общих расходов), а также дорожное хозяйство и транспорт (8–14%).

"Подчеркну, что исполнение бюджета в течение года — неравномерно, большая часть доходов и расходов приходится на конец года, поэтому промежуточный итог важен для статистики и оценки рисков, но не для окончательной оценки финансовой ситуации по году.

Оценка депутатов важна, именно они координируют изменения в городские программы, и расставляют приоритеты расходования бюджетных средств с учетом мнения самарцев в условиях экономической ситуации в городе и регионе. Положительная оценка депутатского корпуса позволяет сделать вывод, что бюджет Самары был спланирован максимально точно и корректно, и на данный момент есть все основания полагать, что плановые показатели по всем программам будут достигнуты", — пишет мэр.

На этой неделе приступили к важному этапу формирования бюджета Самары на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

"Работаем над всеми программами с учетом вектора, заданного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на встрече с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Внешнее давление на нашу страну, безусловно, создает определенные сложности. Но мы отдаем себе отчет, что они носят временный характер и абсолютно преодолимы.

В первую очередь руководствуемся принципом "жить по средствам", поэтому бюджет на 2027 и последующие два года формируем сбалансированным. Перед нами сейчас стоят две важные задачи — обеспечить бесперебойную работу всех городских служб и выполнить социальные обязательства муниципалитета, включающие поддержку ветеранов СВО и их семей. Необходимо обеспечить чистоту и порядок в городе, работу общественного транспорта, проведение плановых ремонтных работ. Про важность поддержки наших защитников, обеспечивающих безопасность города, говорить не буду — это и так очевидно. Обе задачи выполняются сейчас и будут выполняться впредь", — пишет Иван Носков.

Ключевую роль в существующих реалиях играют промышленный сектор и бизнес. После анализа ситуации бизнесу любого уровня предоставят все возможности для развития. Также будет проведена ревизия муниципальных предприятий. Объективный прогноз доходов позволит заострить внимание на решении действительно приоритетных задач.

Консолидация бюджетов, объявленная губернатором Вячеславом Федорищевым, — это в первую очередь консолидация всех структур, участвующих в повседневной жизни и развитии города, региона, страны.