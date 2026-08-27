Предприниматели Самарской области, пострадавшие от атак БПЛА, получат налоговые отсрочки

Правительством РФ утверждены меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы "РВБ" (объединенной компании Wildberries и Rus). Нововведения актуальны и для МСП Самарской области.

Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговых систем, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 2026 г. по июль 2027 года. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года.

Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026 года для них также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.

Решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей, формированием которого займется "РВБ".

Кроме того, на шесть месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.

"Эти меры созданы для того, чтобы поддержать предпринимателей в критический момент, помочь им восстановиться, - прокомментировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Вместе с тем по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем прорабатывать меры поддержки на уровне региона. Для пострадавших продавцов работает "горячая линия", также им доступны льготные финансовые инструменты".

В Гарантийном фонде Самарской области продавцам доступны реструктуризация займов ГФСО, а также льготный микрозаем по ставке от 3%. Финансирование предоставляется на срок до трех лет, сумма займа - до 5 млн рублей.

Обратившись на единую "горячую линию" центра "Мой бизнес" 8 (800) 300-63-63, предприниматели могут уточнить, какими документами можно зафиксировать ущерб, узнать алгоритм необходимых действий и доступные меры поддержки.

Для включения в региональный реестр пострадавших селлеров необходимо заполнить заявку по ссылке.