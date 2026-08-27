Предприниматели Самарской области, пострадавшие от атак БПЛА, получат налоговые отсрочки

Правительством РФ утверждены меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы "РВБ" (объединенной компании Wildberries и Rus). Нововведения актуальны и для МСП Самарской области.
Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговых систем, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 2026 г. по июль 2027 года. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года.
Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026 года для них также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.
Решение об отсрочке или рассрочке будет предоставляться автоматически на основании перечня пострадавших предпринимателей, формированием которого займется "РВБ".
Кроме того, на шесть месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.
"Эти меры созданы для того, чтобы поддержать предпринимателей в критический момент, помочь им восстановиться, - прокомментировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Вместе с тем по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем прорабатывать меры поддержки на уровне региона. Для пострадавших продавцов работает "горячая линия", также им доступны льготные финансовые инструменты".
В Гарантийном фонде Самарской области продавцам доступны реструктуризация займов ГФСО, а также льготный микрозаем по ставке от 3%. Финансирование предоставляется на срок до трех лет, сумма займа - до 5 млн рублей.
Обратившись на единую "горячую линию" центра "Мой бизнес" 8 (800) 300-63-63, предприниматели могут уточнить, какими документами можно зафиксировать ущерб, узнать алгоритм необходимых действий и доступные меры поддержки.
Для включения в региональный реестр пострадавших селлеров необходимо заполнить заявку по ссылке.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.