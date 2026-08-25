В регионе пройдет конкурс "Лучший работодатель Самарской области"

В 2026 г. второй год будет проходить конкурс "Лучший работодатель Самарской области", организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Конкурс был впервые проведен в прошлом году и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В 2025 году в конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.

"Для работодателей региона сегодня очень важно привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, они используют для этого различные формы работы и меры поддержки, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Мы проводим конкурс, чтобы выявить лучшие практики работодателей, которые проявляют социальную ответственность и заботятся о своих сотрудниках. Принять в нем участие могут любые работодатели независимо от формы собственности предприятия или организации".

В этом году участники будут оцениваться по категориям:

— Малые и микропредприятия (до 100 человек)

— Средние предприятия (от 101 до 250 человек)

— Крупные предприятия (свыше 250 человек)

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций и две специальные.

Основные номинации:

— "Региональный лидер занятости" — за активную работу по поиску и привлечению кадров;

— "Работа мечты для молодежи" — за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

— "Эффективная политика по поддержке работников с детьми" — за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей";

— "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

— "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан" — за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Спецноминации:

— "Повышение финансовой культуры работников" — за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;

— "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" — за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются с 21 сентября по 21 октября. Вся информация размещена на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Итоги будут подведены в ноябре. Победители получат не только дипломы, но и информационную поддержку в течение года после победы, что поможет развивать их бренд как работодателя.