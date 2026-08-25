В регионе пройдет конкурс "Лучший работодатель Самарской области"

В 2026 г. второй год будет проходить конкурс "Лучший работодатель Самарской области", организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Конкурс был впервые проведен в прошлом году и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей. В 2025 году в конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.
"Для работодателей региона сегодня очень важно привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, они используют для этого различные формы работы и меры поддержки, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Мы проводим конкурс, чтобы выявить лучшие практики работодателей, которые проявляют социальную ответственность и заботятся о своих сотрудниках. Принять в нем участие могут любые работодатели независимо от формы собственности предприятия или организации".
В этом году участники будут оцениваться по категориям:
— Малые и микропредприятия (до 100 человек)
— Средние предприятия (от 101 до 250 человек)
— Крупные предприятия (свыше 250 человек)
В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций и две специальные.
Основные номинации:
— "Региональный лидер занятости" — за активную работу по поиску и привлечению кадров;
— "Работа мечты для молодежи" — за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;
— "Эффективная политика по поддержке работников с детьми" — за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей";
— "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;
— "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан" — за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Спецноминации:
— "Повышение финансовой культуры работников" — за заботу о финансовом здоровье и снижение стресса в коллективе;
— "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" — за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.
Заявки принимаются с 21 сентября по 21 октября. Вся информация размещена на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Итоги будут подведены в ноябре. Победители получат не только дипломы, но и информационную поддержку в течение года после победы, что поможет развивать их бренд как работодателя.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.