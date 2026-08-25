В минэкономразвития Самарской области рассказали, куда обращаться пострадавшим продавцам Ozon

Для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА 22 августа на логистический склад Ozon в индустриальном парке Чапаевск, действует "горячая линия" центра "Мой бизнес".

По вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону: 8 (800) 300-63-63. Специалисты проконсультируют продавцов по юридическим и финансовым вопросам, помогут с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.

В регионе также скорректированы региональные меры поддержки: предоставляются льготные займы для субъектов МСП, которые пострадали — ставка 3% для производителей и 6% для селлеров.

Кроме того, ведется работа по формированию реестра пострадавших селлеров для определения точных объемов убытка и проработки адресных мер поддержки.

"Мы находимся на связи с руководством компании, ведем постоянный мониторинг ситуации. Правительством уже разработан ряд инструментов для продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries, аналогичная работа будет проведена и с селлерами, чьи товары находились на площадке логистического центра Ozon в Чапаевске, — прокомментировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Главная задача сейчас не допустить остановки бизнес-процессов наших предпринимателей и обеспечить сохранность рабочих мест".

Компанией Ozon размещена оперативная информация для продавцов, чьи товары находились на самом складе или по пути на склад.