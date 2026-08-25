В минэкономразвития Самарской области рассказали, куда обращаться пострадавшим продавцам Ozon

Для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА 22 августа на логистический склад Ozon в индустриальном парке Чапаевск, действует "горячая линия" центра "Мой бизнес".
По вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону: 8 (800) 300-63-63. Специалисты проконсультируют продавцов по юридическим и финансовым вопросам, помогут с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.
В регионе также скорректированы региональные меры поддержки: предоставляются льготные займы для субъектов МСП, которые пострадали — ставка 3% для производителей и 6% для селлеров.
Кроме того, ведется работа по формированию реестра пострадавших селлеров для определения точных объемов убытка и проработки адресных мер поддержки.
"Мы находимся на связи с руководством компании, ведем постоянный мониторинг ситуации. Правительством уже разработан ряд инструментов для продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries, аналогичная работа будет проведена и с селлерами, чьи товары находились на площадке логистического центра Ozon в Чапаевске, — прокомментировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Главная задача сейчас не допустить остановки бизнес-процессов наших предпринимателей и обеспечить сохранность рабочих мест".
Компанией Ozon размещена оперативная информация для продавцов, чьи товары находились на самом складе или по пути на склад.
- Когда станет возможен доступ в помещения склада — компания начнет инвентаризацию товара. Все отчеты об уцелевших и пострадавших товарах, а также информацию об ущербе продавцы увидят в личных кабинетах. Уцелевшие товары будут перемещены на другие склады и возвращены на витрину.
- Плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, начиная с 22 августа, маркетплейс брать не будет. Компания также компенсирует услугу дополнительной упаковки товаров перед отправкой клиентам.
- Маркетплейс сообщит каждому продавцу, куда переместили его поставки, находившиеся в пути на пострадавший склад.
- Кросс-докинг для всех поставок, отправленных в кластер "Самара" будет бесплатным.
- Не будет применяться наценка для товаров, которые доставляются в кластер "Самара" из других регионов. С 30 августа для этого кластера также будет установлена скидка на тариф за продажу 3% на любой заказ.
- Маркетплейс не будет брать плату за инструмент "Оплата за заказ" для товаров, которые находились на складе в Чапаевске и попали в отменённые заказы.
- До 22 сентября отключаются штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просроченным отгрузкам и жалобам клиентов для всех продавцов по всей стране. Компания также советует приезжать в пункты отгрузки в первой половине дня — так продавцы смогут быстрее передавать товары.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.