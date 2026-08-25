В Самарской области запустили льготный микрозаем для пострадавших продавцов маркетплейсов

В Самарской области продолжают прорабатывать адресные меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries и Ozon.

В Гарантийном фонде Самарской области продавцам доступна реструктуризация займов ГФСО, а теперь запущен новый инструмент — льготный микрозаем по ставке от 3%.

"Данный инструмент необходим, чтобы поддержать предпринимателей, которые столкнулись с потерей оборотных средств и не могут в обычном режиме выполнять текущую деятельность, — прокомментировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы стремимся предоставить нашим предпринимателям необходимые меры поддержки, выстроить для них понятный, адресный и гибкий механизм помощи".

Льготный микрозаем предоставляется на срок до 3 лет и доступен предпринимателям в сфере обрабатывающих производств (раздел С по ОКВЭД). Сумма займа — до 3 млн рублей для начинающего бизнеса и до 5 млн рублей для действующего бизнеса.

За консультацией и получением услуги предприниматели региона могут обратиться в Гарантийный фонд Самарской области по адресам: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, оф. 508.

По всем вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели также могут обратиться на горячую линию центра "Мой бизнес": 8 (800) 300-63-63. Специалисты консультируют по юридическим и финансовым вопросам, помогают с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.

Кроме того, в регионе ведется работа по формированию реестра пострадавших селлеров для определения точных объемов убытков и секторов пострадавшего бизнеса.