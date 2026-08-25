В Самарской области запустили льготный микрозаем для пострадавших продавцов маркетплейсов

В Самарской области продолжают прорабатывать адресные меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries и Ozon.
В Гарантийном фонде Самарской области продавцам доступна реструктуризация займов ГФСО, а теперь запущен новый инструмент — льготный микрозаем по ставке от 3%.
"Данный инструмент необходим, чтобы поддержать предпринимателей, которые столкнулись с потерей оборотных средств и не могут в обычном режиме выполнять текущую деятельность, — прокомментировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы стремимся предоставить нашим предпринимателям необходимые меры поддержки, выстроить для них понятный, адресный и гибкий механизм помощи".
Льготный микрозаем предоставляется на срок до 3 лет и доступен предпринимателям в сфере обрабатывающих производств (раздел С по ОКВЭД). Сумма займа — до 3 млн рублей для начинающего бизнеса и до 5 млн рублей для действующего бизнеса.
За консультацией и получением услуги предприниматели региона могут обратиться в Гарантийный фонд Самарской области по адресам: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 и г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, оф. 508.
По всем вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели также могут обратиться на горячую линию центра "Мой бизнес": 8 (800) 300-63-63. Специалисты консультируют по юридическим и финансовым вопросам, помогают с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.
Кроме того, в регионе ведется работа по формированию реестра пострадавших селлеров для определения точных объемов убытков и секторов пострадавшего бизнеса.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.