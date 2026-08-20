Проектирование без коллизий: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили цифровые вызовы отрасли

Какие отечественные ИТ-решения используют лидеры нефтегазодобычи? Как сегодня происходит цифровизация отрасли? Об этом и многом другом шла речь на 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Мероприятие, организатором которого является АО "Гипровостокнефть", стартовало в Самаре 19 августа.

Деловая программа второй секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" началась с доклада заместителя генерального директора по информационным технологиям ООО "Газпром проектирование" Вячеслава Гурьянова. Он рассказал, как в компании происходят цифровизация проектного блока и переход к данным.

Фото: Сергей Бредихин

ООО "Газпром проектирование" - генеральный проектировщик ПАО "Газпром". Сегодня работа компании строится на основе единой экосистемы, которая синхронизирует все процессы и их результаты.

"Мы стараемся максимально интегрироваться со всеми информационными и управляющими системами, которые есть в контуре ПАО "Газпром", и бесшовно передавать информацию", - отметил Вячеслав Гурьянов.

С 2023 года "Газпром проектирование" реализует все площадные объекты с помощью метода прямого 3D-проектирования. В практику внедрены детальные технологические карты, которые позволяют увязывать между собой все составляющие процессов и применять такой подход, когда планирование происходит по принципу "конкретные задачи конкретного человека".

Возможностям российского программного обеспечения для отрасли было посвящено выступление исполнительного директора ООО "Нанософт разработка" Максима Егорова. Спикер проинформировал участников конференции о ключевом продукте компании - платформе nanoCad ("наноКад"). Это универсальный инструмент для проектирования и работы с данными. Для отраслевых задач разработчики создали специализированные модули и целые решения.

Максим Егоров рассказал, как за последнее время увеличилась экосистема продуктов компании, и поделился планами дальнейшего расширения функциональности ПО. У компании в разработке находятся новые продукты.

Фото: Сергей Бредихин

Тему цифровизации продолжили руководитель направления АО "Гипровостокнефть" Денис Шпилькин и начальник управления перспективного планирования и проектных работ ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-Добыча Харьяга" Максим Гимадетдинов. Они провели презентацию технологии 3DGS, которая меняет подходы к проектированию и строительству.

3DGS - метод создания высокоточных фотореалистичных трехмерных моделей существующих промышленных площадок с помощью обработки данных лазерного сканирования и фотограмметрии. По словам Дениса Шпилькина, ее главное преимущество заключается в том, что она обеспечивает высокую точность, но при этом в сравнении с облаками точек весит значительно меньше.

К модели, разработанной с помощью 3DGS, можно подгружать различную информацию, техническую документацию, аннотации и т.д., а также добавлять функционал для проверки коллизий. Технология может применяться и в процессе строительства, и при эксплуатации объекта. Например, она значительно оптимизирует отчетность: специалисты сканируют изменения на объекте и создают актуальную модель.

Фото: Сергей Бредихин

"К 3DGS-модели введенного в эксплуатацию объекта мы можем "прикрутить" BIM-модель по перспективным объемам и посмотреть, где какое оборудование будет располагаться, каковы точки включения", - сказал Максим Гимадетдинов.

Важнейшим аспектом в нефтегазодобыче является выявление скрытых потерь электроэнергии и предупреждения аварий. Это профиль компании SATEC ("САТЭК").

"Наши приборы при мониторинге качества электроэнергии фиксируют 2000 параметров, среди которых не только базовые величины (напряжение, ток, мощность), но и гармоника, несимметрия, провалы, перенапряжения. Эта информация служит фундаментом для проведения предиктивного анализа, включая комплексную оценку эффективности контроля качества электроэнергии, регистраторов аварийных событий, а также систем диспетчеризации", - проинформировала заместитель коммерческого директора ООО "ПЛЦ АС" (бренд SATEC) Ульяна Зданюк.

Опытом работы с предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли поделился заместитель директора департамента управления проектами обособленного подразделения ИПЦ АО "Нефтеавтоматика" Константин Гилев. Он рассказал о флагманском продукте компании, включенном в Единый реестр российского ПО, - NaftaProcess ("НафтаПроцесс"). Это распределенная система управления, обеспечивающая непрерывный контроль производства от скважины до отгрузки готового продукта.

"NaftaProcess обрабатывает более 1000 технологических параметров одновременно с возможностью расширения без остановки процесса. Ключевым инструментом системы служит собственный программируемый логический контроллер MKLogic-500. Его архитектура спроектирована по принципу дублирования критических узлов", - сообщил Константин Гилев.

Фото: Сергей Бредихин

О киберугрозах в нефтегазовой отрасли говорил в своем докладе старший аналитик по информационной безопасности АО "Лаборатория Касперского" Александр Николаев. Он отметил, что атаки злоумышленников происходят через устройства инженеров, разработчиков, администраторов или подрядчиков, у которых есть доступ к технологической сети, но при этом они подключены к внешним сервисам (например, интернет или почта). Эксперт представил участникам конференции обзор инцидентов на примере конкретных кейсов из практики компании и практические пути к защите.

Завершилась работа секции панельной дискуссией "Генеративные технологии в проектировании - миф или реальность?" Спикерами выступили представители компаний АО "Гипровостокнефть", ООО "Нанософт разработка", ООО "Газпром проектирование", ООО "УМКАаддитех", "ИНКЕЙС КОРП".

В своих выступлениях эксперты рассказали о практике применения ИИ, в том числе в системах автоматизированного проектирования, о быстрой генерации 3D-геометрии с примерами применения ML и DL в производстве, о работе модульной платформы "ИИ-ассистент для государственного служащего". Модератор обсуждения, начальник управления ИТ АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова представила обзор современных трендов и практик.

Отвечая на поставленный в рамках дискуссии вопрос, эксперты отметили, что генеративные технологии в проектировании - уже реальность или почти реальность. Как раз сейчас идет их активное внедрение в отрасль, но потребуется время, чтобы ликвидировать отставание от зарубежных коллег.

20 августа на конференции также работали две секции. В первой продолжилось обсуждение вопросов, связанных с обустройством месторождений, цифровизацией и импортозамещением. Во втором зале выступили эксперты в области инжиниринга бурения.