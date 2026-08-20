В Самаре разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

Сотрудники полиции Самары устанавливают местонахождение восьмилетнего Ивана Рогожина, который в четверг, 20 августа, в 11:00 вышел из дома на ул. Ново-Вокзальной и перестал выходить на связь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Приметы разыскиваемого: на вид 8 лет, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, над бровью небольшой шрам.
Одет: шорты серого цвета, кофта серого цвета с длинными рукавами, кроксы синего цвета.
Ориентировка с приметами ребенка направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.