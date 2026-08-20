В Самаре разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

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Сотрудники полиции Самары устанавливают местонахождение восьмилетнего Ивана Рогожина, который в четверг, 20 августа, в 11:00 вышел из дома на ул. Ново-Вокзальной и перестал выходить на связь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.