Профтуры, организованные Кадровым центром "Работа России" Самарской области посетили 55 тыс. школьников

55 тыс. учеников школ региона стали участниками профтуров на предприятия и в организации, которые проводит Кадровый центр "Работа России" Самарской области. Это стало возможным благодаря проекту по профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на предприятия региона, который реализуется в Самарской области уже второй год.

"Проведение профтуров очень востребовано образовательными организациями и работодателями. И это очень интересный формат для самих ребят, потому что позволяет своими глазами увидеть потенциальное место работы и познакомиться с профессией изнутри, — рассказал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.

Целевая аудитория проекта — учащиеся организаций общего образования 8-11 классов, а также студенты и выпускники СПО и ВПО и региональные работодатели, участвующие в процессе профориентации. За два года мероприятиями проекта были охвачены все школы региона, различные профориентационные мероприятия посетили свыше 90 тысяч школьников.

В настоящее время проводится активная подготовка к новому учебному году: со школами согласовываются планы профориентационной работы с учетом новых мероприятий, устанавливаются контакты с новыми работодателями. Особое внимание будет уделено индивидуальному сопровождению будущих выпускников, имеющих риск нетрудоустройства по завершении обучения.

Узнать подробнее о мероприятиях Кадровых центров "Работа России" Самарской области можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.