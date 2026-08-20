Профтуры, организованные Кадровым центром "Работа России" Самарской области посетили 55 тыс. школьников

55 тыс. учеников школ региона стали участниками профтуров на предприятия и в организации, которые проводит Кадровый центр "Работа России" Самарской области. Это стало возможным благодаря проекту по профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на предприятия региона, который реализуется в Самарской области уже второй год.
"Проведение профтуров очень востребовано образовательными организациями и работодателями. И это очень интересный формат для самих ребят, потому что позволяет своими глазами увидеть потенциальное место работы и познакомиться с профессией изнутри, — рассказал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.
Целевая аудитория проекта — учащиеся организаций общего образования 8-11 классов, а также студенты и выпускники СПО и ВПО и региональные работодатели, участвующие в процессе профориентации. За два года мероприятиями проекта были охвачены все школы региона, различные профориентационные мероприятия посетили свыше 90 тысяч школьников.
В настоящее время проводится активная подготовка к новому учебному году: со школами согласовываются планы профориентационной работы с учетом новых мероприятий, устанавливаются контакты с новыми работодателями. Особое внимание будет уделено индивидуальному сопровождению будущих выпускников, имеющих риск нетрудоустройства по завершении обучения.
Узнать подробнее о мероприятиях Кадровых центров "Работа России" Самарской области можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???