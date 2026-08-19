Коллекторы в Самарской области оштрафованы на 1,3 млн рублей

С начала года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей "коллекторских" агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Основными нарушениями профессиональных взыскателей являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам без согласия; психологическое давление, введение должника в заблуждение, взаимодействие с родственниками, друзьями, знакомыми и коллегами, осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

За нарушение действующего законодательства вынесено 119 предостережений, составлено свыше 30 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в размере в 1,3 млн рублей.