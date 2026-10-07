Владимира Махлая лишили звания почетного гражданина Тольятти

В среду, 7 октября, депутаты гордумы Тольятти лишили бывшего президента "Тольяттиазота" Владимира Махлая звания почетного гражданина города
Вопрос о лишении звания рассматривался парламентариями по обращению прокурора Центрального района Тольятти. Общественная комиссия поддержала инициативу.
Основанием для лишения Махлая звания почетного гражданина Тольятти послужил вступивший в законную силу обвинительный приговор Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года. Тогда суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы экс-президента "Тольяттиазота" и его сына - бывшего председателя совета директоров химзавода Сергея Махлая.
Напомним, Владимира Махлая и его сына Сергея признали виновными в том, что с ноября 2007 по март 2012 г. они похитили весь произведенный ТоАЗом аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.
Из 87,6 млрд руб. ущерб "Уралхиму" был оценен в 10,3 млрд руб., самому ТоАЗу - в 77,3 млрд рублей.
"За" лишение Владимира Махлая звания почетного гражданина Тольятти проголосовали 28 парламентариев, один воздержался.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...