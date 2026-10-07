Владимира Махлая лишили звания почетного гражданина Тольятти

В среду, 7 октября, депутаты гордумы Тольятти лишили бывшего президента "Тольяттиазота" Владимира Махлая звания почетного гражданина города

Вопрос о лишении звания рассматривался парламентариями по обращению прокурора Центрального района Тольятти. Общественная комиссия поддержала инициативу.

Основанием для лишения Махлая звания почетного гражданина Тольятти послужил вступивший в законную силу обвинительный приговор Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года. Тогда суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы экс-президента "Тольяттиазота" и его сына - бывшего председателя совета директоров химзавода Сергея Махлая.

Напомним, Владимира Махлая и его сына Сергея признали виновными в том, что с ноября 2007 по март 2012 г. они похитили весь произведенный ТоАЗом аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Из 87,6 млрд руб. ущерб "Уралхиму" был оценен в 10,3 млрд руб., самому ТоАЗу - в 77,3 млрд рублей.

"За" лишение Владимира Махлая звания почетного гражданина Тольятти проголосовали 28 парламентариев, один воздержался.