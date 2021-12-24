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ТЭК Экономика и бизнес

На торги выставлены акции ТоАЗа за 31 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На торги выставлено 88,8 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), принадлежащих Сергею Махлаю. Начальная цена лота - свыше 31 млрд рублей.

Напомним, банкротство бывшего владельца Тольяттихимбанка и экс-вице-президента ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергея Махлая инициировало АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (миноритарный акционер ТоАЗа). Компания требует с бизнесмена 87,6 млрд рублей.

В эту сумму "Уралхим" оценивает ущерб от деятельности владельцев и управленцев тольяттинского завода. Ущерб был установлен решением Комсомольского районного суда Тольятти по делу о крупном мошенничестве в июле 2019 года.

Экс-президента ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая и его сына Сергея признали виновными в том, что с ноября 2007 по март 2012 года они похитили весь произведенный ТоАЗом аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Из 87,6 млрд руб. ущерб "Уралхиму" был оценен в 10,3 млрд руб., самому ТОАЗу - в 77,3 млрд рублей. В деле о банкротстве взыскателем обеих сумм выступает "Уралхим".

Сергея Махлая признали банкротом в августе 2021 года. Инвентаризация выявила более 164 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот", 4,8 млн акций АО "Тольяттихимбанк" стоимостью 242 млн руб., 5,5 млн акций ПАО "Трансаммиак", которыми он владеет через ряд офшорных организаций, 100 акций АО "Корпорация "Тольяттиазот". Кроме того, Махлай является бенефициаром 23 иностранных компаний, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Уругвае. Из недвижимости ему принадлежит квартира в Москве и доля в тольяттинской квартире.

Сергей Махлай накопил значительную дебиторскую задолженность. Так, ТоАЗ должен ему в общей сложности 11,5 млрд руб. дивидендов и за работу в совете директоров.

Пока на торги выставлено около половины акций "Тольяттиазота", принадлежащих Сергею Махлаю. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 225,3 тыс. рублей. Торги пройдут 8 февраля. Финансовый управляющий уточняет, что все движимое и недвижимое имущество предприятия находится под арестом по уголовному делу в связи с хищением продукции ТоАЗа. Имущество Сергея Махлая также арестовано.

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Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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