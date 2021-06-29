"Уралхим" и ТоАЗ банкротят Сергея Махлая

АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" обратилось в суд с заявлением о банкротстве бывшего владельца Тольяттихимбанка и экс-вице-президента ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергея Махлая. Компания требует с бизнесмена 87,6 млрд рублей.

Напомним, именно в эту сумму "Уралхим" (миноритарный акционер ТоАЗа) оценивает ущерб от деятельности владельцев и управленцев тольяттинского завода. Ущерб был установлен решением Комсомольского районного суда Тольятти по делу о крупном мошенничестве в июле 2019 года.

Экс-президента ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая и его сына Сергея признали виновными в том, что с ноября 2007 по март 2012 года они похитили весь произведенный ТоАЗом аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Из 87,6 млрд руб. ущерб "Уралхиму" был оценен в 10,3 млрд руб., самому ТОАЗу - в 77,3 млрд рублей.

"Тольяттиазот" также пытается включиться в банкротство Сергея Махлая с 77,3 млрд рцблей. Однако арбитраж пока не принял заявление ТоАЗа из-за нарушения правил подачи иска.

Отметим, что год назад Сергей Махлай занимал 105-ю строчку списка богатейших бизнесменов России. По сравнению с 2019 г. он стал богаче на $50 млн и владел $950 миллионами.