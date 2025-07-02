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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг транспорта на базе шасси SDAC с фиксированной субсидией в размере 300 тыс. рублей в CARCADE

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования транспортных средств бренда SDAC.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести модели SDAC J7,5; K7,5; K9,5. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере 300 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка также может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей. Субсидия распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. Подробности предложения можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, телематика, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xHrGpx

ИНН 3905019765

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