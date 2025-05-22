16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно" УзнавAI вместе со Сбером: в региональных сессиях AI Journey эксперты расскажут о последних трендах в сфере искусственного интеллекта Прирост рынка рублевых сбережений в апреле увеличился в два раза ПМЮФ-2025: Россельхозбанк реализует правовую подготовку фермеров НОВИКОМ обсудил перспективы кредитования реального сектора экономики

Банки Финансы

Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на круглом столе с докладом "Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы" в рамках 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Модератором дискуссии выступил Эрнест Чернухин, и.о. заместителя директора департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ.

Киберпреступность становится все более масштабной угрозой, и глобальная цифровизация наряду с международными конфликтами только усиливает этот тренд, отметил Станислав Кузнецов. В этом году количество кибератак почти удвоилось, и многие компании в мире к этому не готовы.

"Значительная часть руководителей ожидает серьезных операционных сбоев из-за киберрисков и преступной деятельности. Несмотря на меняющиеся методы атак, основной мотив киберпреступников остается прежним - финансовая выгода. Однако растет роль и других факторов - шпионажа и хактивизма (то есть привлечения внимания общественности к различным проблемам за счет кибератак)", - сказал Станислав Кузнецов.

Как крупнейший банк страны и ведущая технологическая компания Сбер много инвестирует в кибербезопасность, разрабатывая передовые решения для защиты граждан и бизнеса. В странах СНГ чаще всего атакуют госструктуры, финансовые учреждения и транспортно-логистическую отрасль. По словам Станислава Кузнецова, это связано с ускоренной цифровизацией этих сфер, а также с желанием обогащения и политическими мотивами.

"Искусственный интеллект становится ключевым инструментом киберпреступников. В 2026 году 85% атак будут производиться с его использованием. Искусственный интеллект помогает создавать новые вирусы, фишинговые сайты и дипфейки, находить уязвимости. DDoS-атаки, вирусы-вымогатели, трояны - все эти угрозы усиливаются благодаря искусственному интеллекту. Чтобы оставаться на шаг впереди, необходимо применять искусственный интеллект и в инструментах безопасности. Сбер использует более 100 AI-моделей в своих антифрод-механизмах", - отметил топ-менеджер Сбербанка.

В ближайшее время искусственный интеллект преступники трансформируют в кибероружие и будут инвестировать в него. Новый уровень угроз в том числе связан с генеративным искусственным интеллектом, который позволяет создавать дипфейки и клонировать голоса, отметил Станислав Кузнецов. Эти технологии уже используются в мошенничестве, а в будущем могут стать инструментом политического саботажа. Для них не будет языковых барьеров и границ, что еще больше расширит географию пострадавших. Телефонные мошенники из любой страны будут угрозой для всего мира.

"На Украине работает более 400 колл-центров. Техническая поддержка исходит из Германии и Нидерландов, а сами они находятся в Киеве, Одессе, Днепре и других городах. Россия - цель номер один для этих колл-центров. Но и другие страны тоже атакуют: страдают Чехия, Венгрия, Австрия, Беларусь, Польша и другие. А для украинской молодежи сегодня телефонное мошенничество - достаточно уважаемая субкультура. Быть преступником для них не стыдно, а круто", - проинформировал зампредправления Сбербанка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1