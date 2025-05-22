Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на круглом столе с докладом "Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы" в рамках 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Модератором дискуссии выступил Эрнест Чернухин, и.о. заместителя директора департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ.

Киберпреступность становится все более масштабной угрозой, и глобальная цифровизация наряду с международными конфликтами только усиливает этот тренд, отметил Станислав Кузнецов. В этом году количество кибератак почти удвоилось, и многие компании в мире к этому не готовы.

"Значительная часть руководителей ожидает серьезных операционных сбоев из-за киберрисков и преступной деятельности. Несмотря на меняющиеся методы атак, основной мотив киберпреступников остается прежним - финансовая выгода. Однако растет роль и других факторов - шпионажа и хактивизма (то есть привлечения внимания общественности к различным проблемам за счет кибератак)", - сказал Станислав Кузнецов.

Как крупнейший банк страны и ведущая технологическая компания Сбер много инвестирует в кибербезопасность, разрабатывая передовые решения для защиты граждан и бизнеса. В странах СНГ чаще всего атакуют госструктуры, финансовые учреждения и транспортно-логистическую отрасль. По словам Станислава Кузнецова, это связано с ускоренной цифровизацией этих сфер, а также с желанием обогащения и политическими мотивами.

"Искусственный интеллект становится ключевым инструментом киберпреступников. В 2026 году 85% атак будут производиться с его использованием. Искусственный интеллект помогает создавать новые вирусы, фишинговые сайты и дипфейки, находить уязвимости. DDoS-атаки, вирусы-вымогатели, трояны - все эти угрозы усиливаются благодаря искусственному интеллекту. Чтобы оставаться на шаг впереди, необходимо применять искусственный интеллект и в инструментах безопасности. Сбер использует более 100 AI-моделей в своих антифрод-механизмах", - отметил топ-менеджер Сбербанка.

В ближайшее время искусственный интеллект преступники трансформируют в кибероружие и будут инвестировать в него. Новый уровень угроз в том числе связан с генеративным искусственным интеллектом, который позволяет создавать дипфейки и клонировать голоса, отметил Станислав Кузнецов. Эти технологии уже используются в мошенничестве, а в будущем могут стать инструментом политического саботажа. Для них не будет языковых барьеров и границ, что еще больше расширит географию пострадавших. Телефонные мошенники из любой страны будут угрозой для всего мира.

"На Украине работает более 400 колл-центров. Техническая поддержка исходит из Германии и Нидерландов, а сами они находятся в Киеве, Одессе, Днепре и других городах. Россия - цель номер один для этих колл-центров. Но и другие страны тоже атакуют: страдают Чехия, Венгрия, Австрия, Беларусь, Польша и другие. А для украинской молодежи сегодня телефонное мошенничество - достаточно уважаемая субкультура. Быть преступником для них не стыдно, а круто", - проинформировал зампредправления Сбербанка.