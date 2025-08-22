ОТП Банк провел цикл референс-визитов по внедрению Data Governance и повышению data-культуры в банке

В августе ОТП Банк провел цикл закрытых референс-визитов для представителей крупнейших российских банков, Московской Биржи, коллег из Ипотека Банк (Узбекистан) и др. Каждая встреча была адаптирована под запросы гостей, а ключевой темой стал практический опыт банка по интеграции Data Governance (DG) и Data Quality (DQ) в корпоративную культуру.

Команда Николая Шевцова, Chief Data Officer ОТП Банка, представила систему управления данными, признанную отраслевым эталоном (лауреат Data Award 2025) и обеспечившую измеримые бизнес-результаты.

Во время демонстрации работы DG и DQ, гости отметили ряд ключевых преимуществ системы, которые позволяют отнести решение к лучшим практикам на рынке. Например, единый источник истины внедрен с централизованным бизнес-глоссарием и связанным с ним каталогом данных, что позволяет получить актуальную информацию о данных в любой момент времени. Data Lineage создается полностью автоматически, обеспечивая возможность прослеживаемости данных "от конвейера до отчета", а разработка на хранилище данных на 100% интегрирована в Data Governance процессы, что делает информацию актуальной и корректной на любой момент времени. Также через визуализацию метрик обеспечивается тотальная прозрачность процессов DG/DQ.

Участники встречи отдельно подчеркнули значимость полностью автоматического формирования технических и бизнес-проверок качества данных. Гости отметили, что это экстраординарная возможность, позволяющая банку сэкономить колоссальные средства за счет снижения затрат на разработку DQ-проверок не менее, чем в десятки раз относительно того, как это осуществлялось ранее.

Во время референс-визита Николай Шевцов также рассказал о том, что необходимость системных изменений в культуре работы с данными созрела еще в 2023 году. Тогда банк столкнулся с каскадом проблем: ошибки в данных приводили к некорректным результатам в бизнес-процессах, сложностям при подготовке отчетности ЦБ РФ и прямым финансовым потерям. Это потребовало стратегической перестройки системы управления данными. "Проблемы, которые мы видели при работе с клиентами, были лишь малой частью бизнес-последствий несистемного подхода к data-культуре, который требовалось изменить полностью", — отмечает Шевцов.

Работа началась с глубокой диагностики и дизайна целевой модели Data Governance процессов, после чего были созданы нормативная база и запущены пилотные проекты в критически важных направлениях. Переломным этапом стала интеграция технологических решений Data Governance и Data Platform в единое целое. Банк отказался от разрозненных документов в пользу единой платформы, где Business Requirements Document (BRD) и Functional Specifications Document (FSD) преобразованы в живые структурированные объекты.

"Это позволило масштабировать систему на все DG-процессы, сделало ее уникальной с точки зрения построения базиса для дальнейшего кратного роста бизнеса и снижению операционных затрат на хранение, обработку и анализ данных и дата-продуктов. Переход к data-driven компании был бы невозможен без реализации таких продуктов", — поясняет Николай Шевцов. — Data Governance в ОТП Банке — это рабочий механизм, который превращает данные в конкурентное преимущество. Наша открытость в обмене практиками помогает рынку преодолевать общие вызовы и выстраивать культуру работы с данными по всей стране, а нам, увидеть завтрашние потребности всей финансовой отрасли, и внедрять их в ОТП Банке уже сегодня".