НОВИКОМ предоставил гарантии воронежской производственно-инжиниринговой компании

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростех) предоставил две банковские гарантии на общую сумму почти 300 млн рублей воронежскому производственно-инжиниринговому предприятию ООО "САТОМС". Это обеспечит компании возврат аванса и выполнение обязательств по контрактам, заключенным с одной из крупных российских корпораций. Таким образом, банк поддерживает участие предприятия "САТОМС" в реализации приоритетных проектов.

Воронежская компания "САТОМС" специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже технологического оборудования для атомной отрасли. Сотрудничество банка с предприятием продолжается с 2023 года и развивается в рамках задач по повышению технологической независимости страны.

"НОВИКОМ последовательно развивает инструменты финансовой поддержки промышленности. Банковские гарантии позволяют нашим партнерам участвовать в масштабных проектах, реализуемых в кооперации с ведущими корпорациями страны. Для региональных предприятий это реальная возможность укрепить позиции на рынке и расширить производственные компетенции", — отметил управляющий офисом НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

Банковские гарантии — один из ключевых инструментов поддержки бизнеса. Они повышают доверие между контрагентами, минимизируют риски и позволяют компаниям выполнять условия контрактов без привлечения собственных средств в залог или депозиты.