Александр Ведяхин: "На горизонте 20 лет строительство ВСМ добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП России"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВСМ — масштабнейший проект, который предстоит реализовать России в ближайшие годы, — это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В перспективе он добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП страны. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Проект сложный, но благодаря слаженной работе участников и при полной необходимой поддержке государственных органов власти мы сможем справиться с рисками и реализовать проект так, как задумано.

Его реализация позволит сократить время в пути и создаст дополнительные стимулы для роста экономики. Суммарный прирост ВВП от реализации первого этапа проекта (за период стройки и первые 20 лет эксплуатации) составит 10,5 трлн руб.".

На сегодняшний день выстроена система контроля за целевым расходованием средств в проект через механизм банковского сопровождения, обеспечивающая подрядчиков необходимыми финансовыми ресурсами для своевременного строительства магистрали и создания скоростного поезда.

В настоящий момент происходит развёртывание системы технологического аудита производителей компонентов поездов для выявления узких мест в производстве и обеспечения своевременного создания подвижного состава для проекта. Первый аудит уже проведён, планируется выйти на темп до десяти аудитов в месяц.

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

