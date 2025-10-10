Александр Ведяхин: "На горизонте 20 лет строительство ВСМ добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП России"

ВСМ — масштабнейший проект, который предстоит реализовать России в ближайшие годы, — это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В перспективе он добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП страны. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Проект сложный, но благодаря слаженной работе участников и при полной необходимой поддержке государственных органов власти мы сможем справиться с рисками и реализовать проект так, как задумано.

Его реализация позволит сократить время в пути и создаст дополнительные стимулы для роста экономики. Суммарный прирост ВВП от реализации первого этапа проекта (за период стройки и первые 20 лет эксплуатации) составит 10,5 трлн руб.".

На сегодняшний день выстроена система контроля за целевым расходованием средств в проект через механизм банковского сопровождения, обеспечивающая подрядчиков необходимыми финансовыми ресурсами для своевременного строительства магистрали и создания скоростного поезда.

В настоящий момент происходит развёртывание системы технологического аудита производителей компонентов поездов для выявления узких мест в производстве и обеспечения своевременного создания подвижного состава для проекта. Первый аудит уже проведён, планируется выйти на темп до десяти аудитов в месяц.