Сбер инвестирует в подготовку специалистов в области Process Mining

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026 банк впервые запустил студенческий трек, ориентированный на подготовку молодых специалистов в области Process Mining. Формат трека был выстроен как практическая точка входа в профессию — от обучения и работы с кейсами до первых карьерных предложений.

В рамках трека участники смогли получить новые знания и навыки в области процессной аналитики, принять участие в образовательной игре, пообщаться с рекрутерами Сбера и узнать о карьерных перспективах.

Студентам продемонстрировали функционал платформы Process Mining от Сбера, а также предоставили возможность после конференции пройти онлайн-курс на платформе BootcampLabs для приобретения практических навыков работы в платформе.

Во время образовательной игры студенты познакомились с тем, как обнаружить неэффективности в процессе, проверили свои знания в области процессной аналитики, попробовали себя в составлении модели процесса и в его исследовании, проявили эрудицию. ТОП-3 участника образовательной игры получили возможность пройти отбор на собеседование на стажировку в Сбер. Все участники трека награждены сертификатами участников и памятными призами.

Сбер рассматривает стажировки как стратегический инструмент формирования кадрового резерва. Среди действующих сотрудников Сбера — призёры кейс-чемпионатов по Process Mining 2024–2025 годов и выпускники образовательных курсов по Process Mining, которые начинали путь со стажировок.

До конца 2030 года Сбер проинвестирует в системную работу с вузами и студентами более 1 млрд рублей — в курсы, образовательные программы и практические формат. Банк развивает онлайн-обучение для студентов из регионов, встраивает курсы по Process Mining в университетские программы, проводит выездные образовательные форматы в СберУниверситете и регулярно работает с преподавателями.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Process Mining — одно из ключевых направлений в Сбере для повышения эффективности бизнес-процессов. Однако устойчивый рост AI-технологий невозможен без специалистов, которые умеют работать не только с данными, но и видеть процессы целиком, а также применять аналитику на практике. Запуская студенческий трек на Sber Process Mining Conf, мы целенаправленно выстраиваем мост между образованием и реальными задачами бизнеса. Для студентов это уникальная возможность получить прикладной опыт и начать карьеру в востребованной профессии, а для Сбера — инвестиция в развитие профессионального сообщества Process Mining и кадрового потенциала".

Конференция Sber Process Mining Conf 2026 проходит в Москве. Участники обсуждают, как искусственный интеллект меняет процессную аналитику, какие перспективы открывает интеграция AI-агентов и с какими вызовами сталкивается бизнес, внедряя новые технологии. Кейсами применения Process Mining делятся эксперты из "Аэрофлота", "МегаФона", "Норникеля", правительства Липецкой области, Минцифры Челябинской области, девелопера Sminex, страховой компании "Ренессанс Жизнь" и других компаний из разных отраслей. Отдельная программа предусмотрена для студентов — это экскурсия по штаб-квартире, встреча с HR-командой и интеллектуальная игра, победители которой получат шанс пройти отбор на стажировку в Сбере.

