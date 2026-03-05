Каждый второй молодой житель Самарской области уже использует "Пушкинскую карту"

В Самарской области каждый второй житель в возрасте 14-22 лет оформил "Пушкинскую карту". На сегодняшний день молодые люди региона уже потратили на культуру 58 млн рублей, из которых 34,4 млн рублей пришлось на посещение кинотеатров.

Наибольшей популярностью у держателей карт по России традиционно пользуются кино и театры. Самарская область следует общероссийскому тренду: кино занимает первую строчку в региональном рейтинге предпочтений.

ВТБ, который с начала этого года стал оператором программы, выпустил почти 6 млн "Пушкинских карт" по всей стране. Те, кто пока не оформил карту, могут сделать это в приложениях "Госуслуги Культура" и ВТБ Онлайн (если пользователь - клиент банка); оформление занимает несколько минут.

"Пушкинская карта действительно стала настоящим драйвером интереса к культуре среди молодежи, и Самарская область - яркий тому пример. Мы видим, что каждый второй молодой житель региона уже оценил ее преимущества: ребята активно ходят в кино, театры и музеи, открывая для себя новые впечатления. На сегодняшний день они уже потратили 58 млн рублей на культурные мероприятия. Благодаря программе сотни событий становятся для них ближе и доступнее, а это значит, что интерес к искусству будет только расти", - прокомментировал Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка.

"Рост числа показателей по оформлению Пушкинской карты и большой интерес молодых людей говорит о том, что переход программы в ВТБ прошел успешно. Лидирующим регионом по переоформлению карт стала Чувашская республика, где более 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет уже оформили Пушкинские карты в ВТБ. За ней следуют Тамбовская область и Оренбургская область. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха", - рассказала Жанна Алексеева, статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации.

Ежегодно к программе "Пушкинская карта" присоединяется все больше организаций культуры из разных регионов России. Сегодня в ней участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных сегодня мероприятий уже превышает 55 тыс. по всей стране. С полным списком можно ознакомиться на портале "Культура.РФ" и мобильном приложении "Госуслуги Культура".

"Пушкинская карта" - совместная программа Минкультуры, Минцифры и ВТБ. Ее цель - повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов).