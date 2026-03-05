Ушёл из жизни самарский ученый Сергей Викторович Лукачев

В среду, 4 марта 2026 года на 77‑м году жизни скончался Сергей Викторович Лукачев — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета имени академика С. П. Королёва. Об этом сообщила пресс‑служба вуза.
Сергей Викторович посвятил университету более 50 лет жизни, из них 22 года занимал должность проректора. Его профессиональный путь неразрывно связан с развитием отечественной науки и инженерного образования.
Гражданская панихида состоится 6 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Борская, 108, зал № 3. Захоронение пройдёт на кладбище «Рубежное».
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия