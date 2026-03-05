Ушёл из жизни самарский ученый Сергей Викторович Лукачев

В среду, 4 марта 2026 года на 77‑м году жизни скончался Сергей Викторович Лукачев — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета имени академика С. П. Королёва. Об этом сообщила пресс‑служба вуза.

Сергей Викторович посвятил университету более 50 лет жизни, из них 22 года занимал должность проректора. Его профессиональный путь неразрывно связан с развитием отечественной науки и инженерного образования.

Гражданская панихида состоится 6 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Борская, 108, зал № 3. Захоронение пройдёт на кладбище «Рубежное».