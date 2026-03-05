Счетная палата нашла нарушения при закупке медоборудования ТФОМС в Самарской области

Счетная палата Самарской области подготовила итоги аудита деятельности фонда ОМС в регионе. По информации источников Волга Ньюс, был выявлен ряд нарушений.

Так, по данным источников, проверка Счетной палаты вскрыла, в частности, приобретение по завышенной стоимости медоборудования в тольяттинском кожвендиспансере. Известно, что медицинская компания "ЮТА" поставила в медучреждение длинноволновую установку "ПУВА-54" стоимостью 5,6 млн рублей. При этом средняя стоимость такого оборудования значительно ниже.

Кроме того, вопросы возникли к закупке больницей Отрадного аппарата искусственной вентиляции легких. По предусмотренным законом процедурам монтаж и установка оборудования не была проведена. Таким образом, считают в Счетной палате, есть риски оказания услуг ненадлежащего качества, влекущие угрозу жизни и здоровью.

Еще ряд нарушений, зафиксированных Счетной палатой, касался выплат по ОМС. Напомним, ранее вопросы к фонду ОМС региона возникли и у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании с руководством Счетной палаты прозвучало, что выявлялись "мертвые души". То есть граждане видели у себя отметки о посещении врачей, а на самом деле в эти даты в медучреждениях не бывали. Глава ТФОМС Владислав Романов просто исчез и был объявлен в розыск сотрудниками полиции.

Ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник и ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов - уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы).