Общество

Счетная палата нашла нарушения при закупке медоборудования ТФОМС в Самарской области

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Счетная палата Самарской области подготовила итоги аудита деятельности фонда ОМС в регионе. По информации источников Волга Ньюс, был выявлен ряд нарушений.

Так, по данным источников, проверка Счетной палаты вскрыла, в частности, приобретение по завышенной стоимости медоборудования в тольяттинском кожвендиспансере. Известно, что медицинская компания "ЮТА" поставила в медучреждение длинноволновую установку "ПУВА-54" стоимостью 5,6 млн рублей. При этом средняя стоимость такого оборудования значительно ниже.

Кроме того, вопросы возникли к закупке больницей Отрадного аппарата искусственной вентиляции легких. По предусмотренным законом процедурам монтаж и установка оборудования не была проведена. Таким образом, считают в Счетной палате, есть риски оказания услуг ненадлежащего качества, влекущие угрозу жизни и здоровью.

Еще ряд нарушений, зафиксированных Счетной палатой, касался выплат по ОМС. Напомним, ранее вопросы к фонду ОМС региона возникли и у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На оперативном совещании с руководством Счетной палаты прозвучало, что выявлялись "мертвые души". То есть граждане видели у себя отметки о посещении врачей, а на самом деле в эти даты в медучреждениях не бывали. Глава ТФОМС Владислав Романов просто исчез и был объявлен в розыск сотрудниками полиции. 

Ранее у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возник и ряд вопросов к предпринимателям, которые могут управлять крупными бизнесами (через связанных лиц), и не исключено, что недоплачивать налоги. Среди тех, к кому возникли вопросы, были названы Павел Селезнев, Михаил Дудин, Алексей Звягинцев (соучредитель ООО "Трубная механическая компания", уточнялось, что есть предположение, будто он координирует получение контрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ Самарской области), ООО "АРК" (учредители Юрий Авдеев, Владислав Романов - уточнялась некая информация, якобы при формировании налоговой базы учитываются не все доходы). 

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

