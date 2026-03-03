С 1 марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия

1 марта 2026 года был принят новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия, если они не были установлены судом.

Таким образом, если заявитель не получал судебное решение или судебный приказ о взыскании алиментов, то при определении права на единое пособие они будут учитываться в следующих размерах:

¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;

⅓ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на двоих детей;

½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на троих и более детей.

Помимо этого правила, с начала 2026 года уже действуют и другие важные нововведения. Например, с 1 января для назначения единого пособия доход за расчетный период у каждого трудоспособного члена семьи не должен быть меньше 8 МРОТ. Ранее требовалось 4 МРОТ. Также теперь выплаты от работодателя при рождении ребенка исключаются из общего дохода семьи, а пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что если у члена семьи доход отсутствовал по уважительной причине, это не является препятствием для назначения единого пособия. К таким причинам относится получение пенсий по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности. При таких обстоятельствах размер 8 МРОТ будет уменьшен пропорционально количеству месяцев, когда уважительная причина отсутствовала.

Подать заявление на единое пособие можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения Социального фонда России по Самарской области или в МФЦ. Пособие назначается на срок 12 месяцев. По окончании этого периода для продолжения выплат необходимо подать новое заявление.