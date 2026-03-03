16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия Тольяттинский госуниверситет представил итоги проекта "Передовые инженерные школы" Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31" Амброзия и циклахена: в Самарской области утвердили перечень опасных растений Трехэтажный ДК в Зубчаниновке построят в 2027 году

Общество

С 1 марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1 марта 2026 года был принят новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия, если они не были установлены судом.

Таким образом, если заявитель не получал судебное решение или судебный приказ о взыскании алиментов, то при определении права на единое пособие они будут учитываться в следующих размерах:

  • ¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка;
  • ⅓ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на двоих детей;
  • ½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на троих и более детей.

Помимо этого правила, с начала 2026 года уже действуют и другие важные нововведения. Например, с 1 января для назначения единого пособия доход за расчетный период у каждого трудоспособного члена семьи не должен быть меньше 8 МРОТ. Ранее требовалось 4 МРОТ. Также теперь выплаты от работодателя при рождении ребенка исключаются из общего дохода семьи, а пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что если у члена семьи доход отсутствовал по уважительной причине, это не является препятствием для назначения единого пособия. К таким причинам относится получение пенсий по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности. При таких обстоятельствах размер 8 МРОТ будет уменьшен пропорционально количеству месяцев, когда уважительная причина отсутствовала.

Подать заявление на единое пособие можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения Социального фонда России по Самарской области или в МФЦ. Пособие назначается на срок 12 месяцев. По окончании этого периода для продолжения выплат необходимо подать новое заявление.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5