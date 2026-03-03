В Самаре построят баскетбольный спорткомплекс

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства ищет подрядчика, который построит баскетбольный спортивный комплекс в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской в Промышленном районе Самары.