Строительство Строительство и недвижимость

Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За 11 месяцев 2025 г. самарский Росреестр зарегистрировал 6917 договоров долевого участия в строительстве. За тот же период было введено в эксплуатацию и поставлено на государственный кадастровый учет 55 многоквартирных домов с расположенными в них 5821 помещениями.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

В министерстве строительства Самарской области прошли публичные обсуждения правоприменительной практики регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Самарской области. Участниками мероприятия стали застройщики, осуществляющие свою деятельность на территории региона.

Спикером от самарского Росреестра выступил начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, который в своем докладе напомнил об обязанности юридических лиц подавать заявления на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме.

"Необходимо отметить, что с начала 2025 года, несмотря на то, что норма вступила в силу 01.03.2025 г., 99% договоров долевого участия представлено на регистрацию в электронном виде, - рассказывает Сергей Лазарев. - Кроме того, напоминаем об обязанности застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства".

