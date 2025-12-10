В Жигулевске бывшую колонию хотят отдать под КРТ

Территорию бывшей Жигулевской воспитательной колонии для несовершеннолетних планируется использовать под комплексное развитие. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики Самарской области опубликован для экспертизы.
Речь идет об участке по ул. Транспортной, 27 площадью 11,5 га. Из опубликованных документов следует, что сейчас на территории находятся 36 зданий (общежития, медсанчасть, склады, мастерские, школа, свинарник и т.д.), а также ограждения, дороги и коммуникации.
Предполагается, что использовать участок можно будет под индивидуальное жилищное строительство, блокированную жилую застройку и среднеэтажную жилую застройку, а также гостиничное обслуживание.
По данным открытых источников, Жигулевская воспитательная колония работала с 1966 по 2015 год.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет