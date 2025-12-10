В Жигулевске бывшую колонию хотят отдать под КРТ

Территорию бывшей Жигулевской воспитательной колонии для несовершеннолетних планируется использовать под комплексное развитие. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики Самарской области опубликован для экспертизы.

Речь идет об участке по ул. Транспортной, 27 площадью 11,5 га. Из опубликованных документов следует, что сейчас на территории находятся 36 зданий (общежития, медсанчасть, склады, мастерские, школа, свинарник и т.д.), а также ограждения, дороги и коммуникации.

Предполагается, что использовать участок можно будет под индивидуальное жилищное строительство, блокированную жилую застройку и среднеэтажную жилую застройку, а также гостиничное обслуживание.

По данным открытых источников, Жигулевская воспитательная колония работала с 1966 по 2015 год.