В Самаре прошел закрытый семинар компании "Селект"

14 ноября 2025 года на площадке REALLIANCE состоялся закрытый инженерно-практический семинар, посвящённый ключевым вызовам при реализации комплексных инженерных проектов. Участие приняли Андрей Фомичев — директор департамента внешних связей ТПП СО, Александр Русинов — руководитель направления отраслевых проектов компании "Селект", Арслан Чарыев — руководитель группы менеджеров ООО "ЭК ЕАЕ", Евгений Опеко — директор департамента по стратегическому развитию ООО "Лед Эффект", Айрат Загидуллин — директор ООО "РМ-Технострой", а также специалисты строительной и промышленной отрасли, представители инжиниринговых и проектных организаций, производственных предприятий, подрядных структур, девелоперов и поставщиков технологического оборудования.

"Селект" — компания с 20-летним стажем

Инжиниринговая компания "Селект" присутствует на российском рынке более 20 лет, в ее портфель входит более 5 тыс. проектов, реализованных в разных отраслях промышленности — нефтегазовой, военной, пищевой, гражданском строительстве, машиностроении и т. д. На сегодняшний день компания "Селект" имеет 7 филиалов в Казани, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, что дает возможность к тесному взаимодействию и системному подходу в решении вопросов. В 2018 году компания начала развиваться как инжиниринговая компания полного цикла. Сейчас — это более 150 сотрудников, 5 тыс. проектов и 190 городов поставок: от Южно-Сахалинска до Калининграда.

"Мы начинаем работать с самого начала — с этапа проектировки. То есть — это создание решений, документация, прохождение экспертизы, актив в любом необходимом софте. На сегодняшний день у нас большая команда проектировщиков, достаточно широкий ассортимент оборудования, которое мы также поставляем и реализуем. Наш подход уникален с точки зрения каждого оборудования. За большой срок мы создали репутацию профессионального партнера, и нам доверяют достаточно крупные игроки нашего рейтинга. Продукты, которые производит наша компания, имеют сертификаты как российские, так и международные, именно поэтому клиенты могут быть уверены, что этот продукт высокого уровня качества. Для них мы разрабатываем решения, помогаем, оказываем техническую консультацию, берем нужные разделы на проектирование сами. Это строители, генподрядчики, подрядчики, которые взаимодействуют со специализированной монтажной организацией, для которой мы выезжаем на шефмонтаж. Прорабатываем решения уже на месте, сравниваем это с проектным решением", — объясняет Александр Русинов, руководитель направления отраслевых проектов компании "Селект".

Среди клиентов ООО "Селект" такие флагманы промышленности как холдинг "Вертолеты России", "Росатом", Объединенная авиастроительная компания, ПАО "КАМАЗ", "Соллерс", ГАЗ, концерн "Калашников" и многие другие. В Татарстане в число партнеров ООО "Селект" также входит особая экономическая зона "Алабуга" — первая и самая эффективная, по оценке минэкономразвития, ОЭЗ России.

"Как реализовать проект без рисков и с гарантией качества"

Так звучит тема, поднятая на семинаре, который призван объединить представителей отрасли вокруг ключевого вопроса: как создать модель проектной реализации, где каждый этап — от идеи до монтажа — работает как единое целое, без потерь, простоев и конфликтов. Участники не только получили возможность изучить реальные кейсы, обсудить системные ошибки, но и познакомиться с инструментами, которые уже сегодня позволяют выстраивать эффективные, надёжные и цифрово подконтрольные инженерные проекты.

Эксперты объясняют, что ни один строительный проект при реализации не обходится без просчетов или неточностей, что приводит к финансовым и временным потерям. По данным международных исследований, исправление дефектов и переделки могут увеличивать стоимость строительства на 18–30%. Главные причины — недостаточный опыт работы подрядчиков со сложным инженерным оборудованием и материалами. Тема рисков в проектировании и путей повышения качества реализации инженерных проектов стала ключевой для закрытого инженерно-практического семинара компании "Селект".

Экспертное мнение и решение ключевых вопросов

Действительно, в последние годы перед российской промышленностью и строительной отраслью встали принципиально новые вызовы, связанные с импортозамещением, необходимостью обеспечения технологического суверенитета и переходом на локальные цепочки поставок. На практике это означает, что заказчики, особенно в сегменте стратегической инфраструктуры и государственных проектов, вынуждены отказываться от привычных зарубежных брендов и искать аналогичные решения внутри страны. На этом этапе, как отмечают эксперты, возникают следующие проблемы: не все поставщики готовы предложить альтернативу, не все продукты сертифицированы по российским требованиям, также часто возникает ситуация, когда многие компании не обладают опытом адаптации проекта под локальное оборудование без потери качества.

На семинаре специалисты отметили, что, несмотря на развитие технологий, многие инженерные и строительные проекты по-прежнему реализуются с минимальным уровнем цифровой координации. Это снижает прозрачность проектов, увеличивает ошибки и делает коммуникацию между участниками сложной. Обращая внимание на широкое распространение цифровых инструментов в других отраслях, заметно, что инженерная и строительная сферы остаются одними из наименее цифровизированных. Многие участники проекта по-прежнему используют устаревшие форматы взаимодействия, что может вызывать такие ситуации: отсутствие сквозной трассировки данных, вследствие чего информация теряется при переходе между стадиями, отсутствие единого источника информации, то есть проектировщик работает с одной версией спецификации, снабженец с другой, и возникает невозможность оперативного внесения корректировки, при изменении одного параметра нельзя проследить цепочку влияния на остальные разделы проекта.

Семинар также затронул тему кадрового дефицита в отрасли. Критическая проблема — острая нехватка узкоспециализированных инженеров, способных проектировать, монтировать и сопровождать сложные технологические системы: шинопроводы, кабельные трассы, системы заземления, освещение и молниезащиту. Большинство вузов не готовят узкоспециализированных инженеров, а частные курсы носят обзорный характер и не дают прикладных навыков. В результате инженерные решения выполняются некачественно или с отставанием от проектных целей. Дополнительной сложностью является то, что инженерная электрика — это область, требующая владения междисциплинарными знаниями: от расчётов нагрузок до координации с архитектурой, вентиляцией и строительной частью.

Сегодня этот вопрос как никогда актуален, и компания "Селект" подходит ответственно к его решению, ведь хороших специалистов — единицы на рынке, за ними — будущее профессионального сообщества. Остро не хватает специалистов, способных работать с шинопроводами, системами заземления и другим электротехническим оборудованием. Компания Селект берёт на себя важную социальную роль: она не просто говорит о дефиците кадров, а целенаправленно формирует новое поколение квалифицированных инженеров, таким образом делая вклад в будущее отрасли и общества. Компания сотрудничает с университетами г. Казань, вовлекая кадры в свою сферу со студенческой скамьи.

Также на семинаре обсуждалась тема поддержки бизнеса, в частности об этом рассказал Андрей Фомичев, директор департамента внешних связей ТПП Самарской области. Эксперт отметил, что развитие областной экономики напрямую происходит через объединение и поддержку местного бизнеса: "У нас очень крупный экспертный фонд, который выдаёт сертификаты происхождения товаров СТ-1, СТ-2 и так далее. Наши специалисты оказывают поддержку и услуги по оценке. Ведется конгрессная деятельность и внешнеэкономическая. В основном — это сертификаты происхождения товаров, которые помогают нашим производителям пользоваться льготами импорт-органов, вхождение в реестр на порту, а участие в торгах позволяет компенсировать логистику по всей России".