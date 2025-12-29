16+
ВТБ: общерыночные выдачи ипотеки в декабре вырастут почти в 1,5 раза

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По предварительным оценкам ВТБ, в декабре 2025 года российские банки выдадут физическим лицам порядка 735 млрд рублей для покупки жилья в ипотеку. Это будет на 48% больше, чем в ноябре текущего года, и в 2,6 раза выше показателя декабря 2024 года.

Основным драйвером выдач в последний месяц года стал всплеск спроса на "семейную" ипотеку. В результате доля государственной поддержки в общем объёме сделок по итогам декабря, по оценкам банка, может достигнуть рекордных 88%. На примерно сопоставимом уровне этот показатель был зафиксирован в июне 2024 года — перед окончанием массовой господдержки (87,5%).

"Декабрьский ажиотаж, с одной стороны, носит сезонный характер, с другой — в этом году он усилен дополнительным фактором: многие заёмщики стремятся оформить "семейную" ипотеку до конца года на фоне ожидаемых изменений в 2026 году. Это создало эффект "ипотечного дедлайна", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Напомним, в 2026 году в "семейной" ипотеке ожидаются корректировки, включая внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. Это стимулировало многих клиентов, которые раздумывали о покупке, принять окончательное решение.

