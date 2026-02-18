Первый ОФД: морозы подогрели спрос на бани и сауны

Аномальные холода, установившиеся в январе на большей части России, привели к резкому росту спроса на бани и сауны. По данным аналитического сервиса "Первый ОФД" (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в январе россияне сходили в баню около 100 тысяч раз, потратив на это свыше 220 млн рублей. В среднем по стране число банных чеков выросло в 1,2 раза.

Часть регионов демонстрирует кратный рост чеков на фоне суровых климатических условий. Чем сильнее были морозы, тем заметнее был всплеск спроса. Яркий пример органического спроса демонстрирует Республика Татарстан. Здесь число чеков выросло на 60%, причем на отдельных точках посещаемость увеличилась кратно до 12 раз.

В Новосибирской области спрос на бани вырос в 1,6 раза, а на некоторых объектах клиентопоток увеличился почти в три раза. Общее число чеков увеличилось до 1,8 тыс.

Рост посещаемости парных на фоне крещенских морозов отмечен и в столице: в январе москвичи сходили в баню не менее 15 тысяч раз (на 80% больше, чем в январе 2025 года). Именно в Центральной России аномалия температуры была наиболее устойчивой. В Липецкой области спрос вырос на 46%, в Тверской области — на 33% (здесь столбики термометров на 7–12 градусов отклонялись от нормы).

В ряде регионов существенный прирост обеспечило также развитие инфраструктуры: открытие новых банных комплексов и саун позволили кратно увеличить клиентопоток. Например, в Томской области 8-кратный рост посещаемости парных обеспечил новый банный комплекс. В Архангельской области рост в 6,5 раз также во многом связан с появлением двух новых объектов, которые обеспечили около 700 чеков в совокупности. В Новгородской области спрос на бани и сауны взлетел более чем в 15 раз. Однако и здесь свою роль сыграло открытие общественной бани.

В Республике Хакасия отмечен пятикратный рост числа чеков, но детальный анализ показал, что часть игроков ушла с рынка, а их место заняли новые парные. В Иркутской области рост в два раза во многом обеспечен новым объектом, принесшим более 500 чеков за месяц. В Самарской области спрос вырос на 70%: два новых банных комплекса добавили около 450 чеков.

"Текущая аналитика фиксирует не только рост спроса на услуги бань и саун в ответ на экстремальные погодные условия, но и развитие самой инфраструктуры, — комментирует руководитель направления аналитики "Продажи.рф" ("Первый ОФД") Алексей Петрин. — Мы видим, как в регионах открываются новые объекты, а в уже работающих точках растет частота посещений. Это говорит о том, что баня остается по-настоящему востребованной формой отдыха и оздоровления, интерес к которой дополнительно подогревают зимние холода, сделавшие январь 2026 года одним из самых студеных за последнюю четверть века".