Финансы Экономика и бизнес

Внедорожник TANK 700 без удорожания при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) предлагает приобрести внедорожник TANK 700 в лизинг на выгодных условиях в рамках специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing"*.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Согласно условиям партнёрской программы, клиентам CARCADE доступны к приобретению внедорожники TANK 700** на условиях лизинга без удорожания. Для этого необходимо заключить договор сроком на один год и внести аванс от 20% стоимости автомобиля. Вся сумма лизинговых платежей (первоначальный, ежемесячные и выкупной) будет равна стоимости автомобиля — без дополнительных начислений. Лизинг без удорожания достигается за счёт специальных предложений по программе "TANK Leasing" на приобретение в лизинг TANK 700. Транспортные средства в рамках предложения доступны для приобретения у официального уполномоченного дилера TANK.

TANK 700 оснащён передовыми технологиями, которые делают каждую поездку безопасной и комфортной. Цифровое зеркало заднего вида и проекционный дисплей обеспечивают полную информированность о дорожной ситуации, а системы распознавания знаков и удержания в полосе повышают безопасность движения. В основе TANK 700 лежит гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель 3.0 V6 с электромотором. Параллельный гибрид развивает комбинированную пиковую мощность 517 л. с. и крутящий момент 800 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Двойное шумоизоляционное остекление создаёт атмосферу тишины, а задние боковые шторки с электроприводом обеспечивают приватность.

Специальная программа финансовой аренды от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили TANK 700 доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".

*"TANK Leasing" (англ.) — ТЭНК Лизинг.
**Кроме комплектации TANK 700 Edition One (англ.)-ТЭНК 700 Эдишен Уан

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xKSHBP

ИНН 3905019765

