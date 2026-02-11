Автомобили HONGQI со скидкой 8% на лизинг в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование легковых автомобилей HONGQI в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда. Размер выгоды составляет 8% от стоимости предмета лизинга.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести флагманский представительский седан Н9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7 и другие востребованные модели бренда с применением корпоративной скидки, составляющей 8%. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили HONGQI доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.