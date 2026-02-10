ОТП Банк "запушистил" рекламную кампанию

ОТП Банк совместно с креативным агентством SLAVA, студиями Seen и LAB PTTS представил два новых рекламных ролика ОТП Карты, созданных с использованием нейросетей. Это первый масштабный опыт креативной команды по созданию видео-контента без реальных героев и локаций.

"Идея "запушистить" ролики пришла к нам еще в прошлом году и стала одним из важнейших элементов концепции эмоционального банкинга, который очень востребован нашими клиентами, — отмечает Дарья Емельянова, руководитель маркома ОТП Банка. — ИИ позволил нам не только подсветить преимущества ОТП Карты, но и буквально погрузить в мягчайшую шерстку хаски и ламы".

В первом ролике клиент ОТП Банка с комфортом отдыхает на спине огромной лаймовой ламы в пространстве супермаркета, во втором — расслабляется в уютной шерсти на спине хаски, расположенной в пространстве АЗС. При этом главным героем остается ОТП Карта — дебетовая карта ОТП Банка с кэшбэком на самые востребованные категории, включая супермаркеты, АЗС и прочие.

В процессе работы над проектом креативная команда прошла несколько тестов на смекалку и выносливость. Работа с ИИ оказалась увлекательной, но полной неожиданных поворотов. Нейросеть не понимает деталей, которые делают людей людьми, а абсурдных животных не отличает от монстров из хоррора. Глаза, улыбка, структура лица, тип хвоста или степень пушистости шерсти — все эти элементы потребовали человеческого "глаза" для того, чтобы персонажи выглядели естественно.

"Когда дело доходит до создания динамической сцены, важную роль играют не только нейросети, но и опыт и внимание человека. Например, для ИИ машина на АЗС — это машина на крыше АЗС, а расслабленный взгляд — это 10 секунд неморгания и созерцания одной точки в небе. Там, где реальный мир обычно многое устроил и продумал за нас, здесь команда должна была все держать под контролем сама. Поэтому и финальные монтажные штрихи команда снова доверила людям из команды LAB PTTS и Slava", — отмечает Дарья Емельянова.

Голоса и музыка в роликах — также не нейротипичные, здесь работали настоящие диктор и композитор для того, чтобы каждый смог ощутить искренние эмоции расслабленности и безмятежности, которые пока не может создать нейромузыка.