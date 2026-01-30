16+
ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По прогнозам ВТБ, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%.

В условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растёт, но остаётся осмотрительным, интерес к альтернативным активам — от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

Золото сохраняет свою роль ключевой "страховки", его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%.

"Основной тренд — это переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. Таким образом, управление рисками становится неотъемлемой частью инвестиционного процесса, где всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта. Клиенты готовы к более сложным инвестиционным решениям, и наша задача — обеспечить их не только инструментами, но и аналитикой, позволяющей своевременно ребалансировать портфель в меняющихся условиях", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегия" ВТБ Оксана Семененко.

