Виталий Новиков, ОТП Банк: "Партнерства помогают банкам привлекать внимание клиентов"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Виталий Новиков, CPO трайба Daily Banking ОТП Банка, выступил на XI Банковском форуме "Некредитные доходы банка 2026" и рассказал, как сотрудничество с другими компаниями помогает банкам привлекать новых клиентов и находить дополнительные источники дохода.

В своём выступлении спикер отметил, что в ближайшие годы некредитные доходы могут занять значительную долю в структуре доходов банков. По его мнению, этот показатель способен достичь 50%. Партнерства с другими компаниями, скорей всего, станут одним из драйверов развития бизнеса.

В первую очередь, спикер отметил растущую роль маркетплейсов в банковской экосистеме. По его словам, сегодня уже многие площадки успешно сотрудничают с банками, хотя ранее рассматривались как прямые конкуренты, причем не только в рамках собственных экосистем.

Отдельно Виталий Новиков выделил интеграцию банковских сервисов в нефинансовые приложения — например, в сервисы доставки, каршеринга или другие цифровые платформы. Они помогают "поймать" клиента и предложить ему продукт, в тот момент, когда это ему действительно нужно.

Спикер отметил, что несмотря на новые тренды, традиционные офлайн-каналы и агентские модели все еще остаются одними из наиболее эффективных инструментов для привлечения клиентов. Например, в аэропорту клиент по-прежнему охотно соглашается на консультацию представителя банка, оформить продукт и подключить дополнительные сервисы, на которые у него есть запрос: страхование путешествий или задержки рейса.

Кроме того, Виталий Новиков рассказал о преимуществах сотрудничества с агрегаторами. Такие платформы позволяют банкам подключаться сразу к большому количеству партнеров и эффективно работать с клиентскими предложениями. По его словам, самые продвинутые агрегаторы выполняют роль CRM: оценивают клиентскую базу и выдают лучшие офферы для клиентов.

"Я вижу большой потенциал в развитии интеграций между банковскими и иными системами. Сейчас отрасль ожидает утверждения единого стандарта API, однако банкам важно уже сейчас развивать собственные решения и создавать партнерские платформы", — поделился Виталий Новиков.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

