20 дизайн-проектов обсудили жители Самары в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершились публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, претендующих на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2027 году. Заключительные встречи с жителями состоялись в Советском, Кировском и Самарском районах города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Благодарю всех самарцев, принявших участие в общественных обсуждениях. Ваши идеи, замечания и предложения — это основа для реальных изменений в Самаре. Все они собраны и переданы специалистам для детальной проработки, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Какие-то пространства уже начали благоустраивать в прошлом году, где-то работы могут начаться впервые. Все решит голосование, которое стартует уже в апреле. Уверен, что этой весной жители проявят еще более активную позицию и в Самаре станет больше новых, красивых и комфортных пространств".

В Самарском районе отборочный этап для участия в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" прошел сквер Дзержинского, расположенный в границах улиц Алексея Толстого, Крупской и Степана Разина. "В соответствии с дизайн-проектом предполагается сохранение исходной планировки и зонирования. Планируется, что здесь оборудуют зоны отдыха со скамейками и урнами, выполнят укладку пешеходных дорожек и озеленение с системой автополива, сделают освещение. Жители предложили включить в проект благоустройства пространства скамейки с навесами, чтобы в солнечную погоду отдыхать в тени", — рассказал глава Самарского района Роман Радюков.

В Советском районе на благоустройство в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" претендуют три территории: сквер Энтузиастов в районе дома № 79 по ул. Аэродромной, Сквер авиаконструкторов на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина в районе домов №№ 74 и 77 по улице Гагарина. В ходе обсуждений жители обратились с пожеланием, чтобы при благоустройстве территорий, посвященных известным личностям или историческим событиям, делался упор на просветительский характер локации для детей и молодежи.

"Я люблю Самару, поэтому участвую в голосовании и общественных обсуждениях ежегодно. Считаю это своим гражданским долгом и ответственностью как жителя города. Я хотела бы, чтобы родной Советский район рос и развивался для нас и наших детей, чтобы здесь появлялись новые места для отдыха, прогулок, развлечений. Планирую голосовать за сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина и других жителей города призываю проявлять активность, выбирать любимые пространства и голосовать за них", — поделилась жительница Советского района Татьяна Глухова.

В Кировском районе на слушаниях обсудили два пространства — сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова и пешеходную зону на Березовой аллее в районе домов №№ 476 и 478 по проспекту Карла Маркса. Согласно разработанной концепции, пешеходная зона на Березовой аллее станет пространством, доступным для маломобильных граждан. Минимальный перечень планируемых на локациях работ включает обустройство пешеходных дорожек, установку скамеек, урн, озеленение и монтаж уличного освещения.

Напомним, на общественные обсуждения были вынесены 20 общественных пространств, определенных жителями Самары по результатам первого этапа отбора в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2027 год. Перечень этих территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара по ссылке. Голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня.

