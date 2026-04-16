Иван Носков: "Самара - город ракетостроителей и по праву гордится этим!"

Сегодня на площади им. Куйбышева совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и ГТРК "Самара" провели акцию "Самара. Космос. 65", посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Участники повторили аналогичную акцию 2011 года и создали композицию "Самара. Космос. 65", которая была сфотографирована со спутника. Фотоснимком и впечатлениями от масштабного мероприятия поделился в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

В этом году на площадь пригласили участников прошлой акции - все они, тогдашние студенты, а сегодня уже взрослые люди приходили с семьями, с детьми. В самой акции приняли участие более чем полторы тысячи студентов вузов и техникумов - лучшие из лучших.

"Уверен, акция станет одним из самых ярких событий в жизни ее участников. А кроме того, еще и убедительным, весомым и торжественным завершением праздника космонавтики в Самаре. Мы выразили уважение всем, кто крепко стоит на земле, но устремлен взглядом в небо, - ракетостроителям, ученым, инженерам, технологам и, конечно, нашим героическим космонавтам!

Со своей стороны, гарантирую, что город и дальше будет поддерживать любые инициативы, связанные с развитием и продвижением космонавтики в стране. Самара - город ракетостроителей и по праву гордится этим!", - делится мнением Иван Носков.