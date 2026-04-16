16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Самара - город ракетостроителей и по праву гордится этим!"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня на площади им. Куйбышева совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и ГТРК "Самара" провели акцию "Самара. Космос. 65", посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Участники повторили аналогичную акцию 2011 года и создали композицию "Самара. Космос. 65", которая была сфотографирована со спутника. Фотоснимком и впечатлениями от масштабного мероприятия поделился в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В этом году на площадь пригласили участников прошлой акции - все они, тогдашние студенты, а сегодня уже взрослые люди приходили с семьями, с детьми. В самой акции приняли участие более чем полторы тысячи студентов вузов и техникумов - лучшие из лучших.

"Уверен, акция станет одним из самых ярких событий в жизни ее участников. А кроме того, еще и убедительным, весомым и торжественным завершением праздника космонавтики в Самаре. Мы выразили уважение всем, кто крепко стоит на земле, но устремлен взглядом в небо, - ракетостроителям, ученым, инженерам, технологам и, конечно, нашим героическим космонавтам!

Со своей стороны, гарантирую, что город и дальше будет поддерживать любые инициативы, связанные с развитием и продвижением космонавтики в стране. Самара - город ракетостроителей и по праву гордится этим!", - делится мнением Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3