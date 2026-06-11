Иван Носков поздравил сборную Самарской области по следж-хоккею с победой

На встрече с ветеранами СВО вместе с помощником губернатора Самарской области по противодействию БПЛА Денисом Портнягиным глава Самары Иван Носков поздравил областную команду по следж-хоккею с победой во Всероссийской Любительской следж-хоккейной Лиге.

Основу сборной составляют ветераны СВО, а тренирует команду советник президента федерации адаптивного хоккея РФ, заслуженный работник физической культуры Самарской области Евгений Кожин.

"Получил отличный подарок от спортсменов — футболку сборной, за что хоккеистам и тренерскому штабу хочу сказать огромное спасибо. Неожиданный и ценный для меня дар", — пишет мэр в своем канале МАХ.

На встрече Иван Носков пообещал и дальше поддерживать следж-хоккей и в целом паралимпийский спорт в Самаре. "Сегодня ветеранам СВО — тем, кто принимает активное участие и одержал уже ряд спортивных побед — вручили именные стипендии от города, они будут получать их в течение всего года. Это, с одной стороны, дополнительная мера поддержки и поощрения, а с другой — признание заслуг наших спортсменов. Отмечу, что большинство спортсменов не ограничиваются исключительно следж-хоккеем, и при этом не только занимаются самостоятельно, но и привлекают своих друзей.

Продолжаем сотрудничество с Паралимпийским комитетом России. Уверен, в обозримом будущем в Самаре будут организованы совместные проекты, церемонии, мероприятия с участием и при поддержке комитета", — пишет Иван Носков.