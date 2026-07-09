Иван Носков: "Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%"

6 июля на оперативном совещании под председательством главы города Самары Ивана Носкова был представлен доклад с промежуточными итогами дорожной ремонтной кампании 2026 года. На сегодняшний день ремонты полностью завершены более чем на 25 участках улично-дорожной сети города, в том числе к началу текущей недели — на крупной автодороге по проспекту Карла Маркса, где в этом году обновляют три участка. К приемке готовят 545 метров дорожного полотна от ул. Советской Армии до ул. Санфировой, 714 метров — от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальной и 1380 метров — от ул. Гагарина до Третьего проезда. Также в текущем году на участках от ул. Киевской до ул. Гагарина по четной стороне и от ул. 22 Партсъезда до дома № 246 будут капитально отремонтированы тротуары.

"Дорожная кампания в Самаре идет в графике, за качеством работ следит дорожная лаборатория. При ремонте автомобильных дорог стараемся минимально нарушать комфорт жителей. Работаем преимущественно без полного перекрытия дорожного движения — оставляем проезд по одной полосе, а сами асфальтоукладчики выводим на работы в ночное время. Это позволяет минимизировать образование пробок в часы пик, — подчеркнул глава города Самары Иван Носков. — Особое внимание поручил уделить ровности полотна и обустройству примыканий дорог. Объекты, на которых выявлены замечания, принимать будем только после полного устранения дефектов".

С начала строительного сезона 2026 года лабораторией МБУ "Дорожное хозяйство" проведены испытания физико-механических свойств более 285 проб, отобранных из асфальтобетонного покрытия дорожной сети Самары. В случае выявления несоответствия проб асфальтобетонного покрытия требованиям действующих государственных стандартов подрядная организация обязана выполнить работы по его переукладке.

В настоящее время преодолели отметку 50% готовности ремонты восьми улиц: ул. Воронежская (от ул. Вольской до пр. Карла Маркса), ул. Волгина (от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской), ул. Венцека (от ул. Куйбышева до ул. Самарской с кольцевой развязкой), ул. Пушкина (от ул. Полевой до ул. Ярмарочной), ул. Медицинская (от ул. Фасадной до ул. Бакинской), ул. Красноармейская (от ул. Спортивной до ул. Урицкого), Роторный переулок (от ул. Черемшанской до ул. Ставропольской) и проезд от Смышляевского шоссе до дома № 1а к.3 по Смышляевскому шоссе. Активно стартовали дорожные работы на ул. Лукачева от ул. Ново-Садовой до дома № 32 по Московскому шоссе и ул. Дыбенко от ул. Советской Армии до ул. Революционной.

Всего в Самаре в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ремонтируют 39 дорог протяженностью порядка 33 км. По другим региональным и муниципальным программам ремонтируется еще 24 дороги протяженностью 19,5 км.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.