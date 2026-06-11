Иван Носков: "В наше время основы безопасности должны знать все начиная со школьной скамьи"

Глава Самары Иван Носков вместе с городским активом Ассоциации ветеранов СВО региона подвели промежуточные итоги работы за полгода.

"Самой серьезной темой обсуждения стало патриотическое воспитание детей и подростков. Причем даже не в контексте именно патриотизма, любви к Родине. Сейчас важнее основы безопасности. Старшее поколение помнит, что мы со школьной скамьи умели пользоваться противогазом, за считанные секунды разбирать и собирать автомат Калашникова, умели оказать первую помощь и знали, как действовать в критической ситуации. В наше время основы безопасности должны знать все начиная со школьной скамьи. Выпускник второго потока региональной программы "Школа героев" гвардии лейтенант запаса Александр Семенов представил проект модернизации военно-прикладной подготовки в школах. Начинаем пилотное внедрение его в самарских школах. Нет, это не милитаризация общества. Это набор необходимых знаний, который пригодится и в мирной жизни", — пишет мэр.

В процессе работы сейчас создание музея СВО в Самаре, а еще один выпускник "Школы героев", Сергей Сибилев, подбирает муниципальное помещение для проекта "СВОя артель" — кооператива, в котором смогут работать ветераны. Обсудили также создание цифрового архива участников СВО, установку памятника — на данный момент доработана концепция мемориального комплекса.

"Не могли не затронуть и сегодняшнюю массированную атаку БПЛА, в результате которой пострадали три мирных жителя нашей области. Ветераны как никто понимают суть происходящего: враг не может одержать победу на поле боя, поэтому предпринимает попытки деморализовать тыл. Все очевидно, предсказуемо, и в свое время преступникам придется за это ответить.

С ветеранами СВО — на постоянной связи. Любые инициативы готов поддерживать", — пишет Иван Носков.