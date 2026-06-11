16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков поздравил сборную Самарской области по следж-хоккею с победой Иван Носков: "В наше время основы безопасности должны знать все начиная со школьной скамьи" Иван Носков: "Детские учреждения Самары должны быть комфортными и безопасными для малышей и педагогов" Иван Носков: "Первая работа учит детей уважению к труду и своему городу" Иван Носков рассказал об итогах рабочего выезда в Куйбышевский район

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "В наше время основы безопасности должны знать все начиная со школьной скамьи"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары Иван Носков вместе с городским активом Ассоциации ветеранов СВО региона подвели промежуточные итоги работы за полгода.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Самой серьезной темой обсуждения стало патриотическое воспитание детей и подростков. Причем даже не в контексте именно патриотизма, любви к Родине. Сейчас важнее основы безопасности. Старшее поколение помнит, что мы со школьной скамьи умели пользоваться противогазом, за считанные секунды разбирать и собирать автомат Калашникова, умели оказать первую помощь и знали, как действовать в критической ситуации. В наше время основы безопасности должны знать все начиная со школьной скамьи. Выпускник второго потока региональной программы "Школа героев" гвардии лейтенант запаса Александр Семенов представил проект модернизации военно-прикладной подготовки в школах. Начинаем пилотное внедрение его в самарских школах. Нет, это не милитаризация общества. Это набор необходимых знаний, который пригодится и в мирной жизни", — пишет мэр.

В процессе работы сейчас создание музея СВО в Самаре, а еще один выпускник "Школы героев", Сергей Сибилев, подбирает муниципальное помещение для проекта "СВОя артель" — кооператива, в котором смогут работать ветераны. Обсудили также создание цифрового архива участников СВО, установку памятника — на данный момент доработана концепция мемориального комплекса.

"Не могли не затронуть и сегодняшнюю массированную атаку БПЛА, в результате которой пострадали три мирных жителя нашей области. Ветераны как никто понимают суть происходящего: враг не может одержать победу на поле боя, поэтому предпринимает попытки деморализовать тыл. Все очевидно, предсказуемо, и в свое время преступникам придется за это ответить.

С ветеранами СВО — на постоянной связи. Любые инициативы готов поддерживать", — пишет Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5