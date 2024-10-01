Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Возглавлявшая при губернаторе Дмитрии Азарове администрацию Самары Елена Лапушкина тоже может покинуть пост. Об этом сообщают как источники Волга Ньюс в структурах власти, так и другие СМИ и блогеры со ссылкой на свои источники. Разумеется, мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу администрации Самары.

"Елена Владимировна в отпуске. Других данных у нас нет", — ответили в пресс-службе.

Впрочем, по данным источников Волга Ньюс, замену Елене Владимировне уже ищут. Одним из кандидатов считают бывшего врио министра строительства Самарской области Алексея Веселова (у него есть опыт работы в администрации). Среди возможных претендентов названы и главы некоторых районов Самары, например, Кировского, Игорь Рудаков.

Саму Елену Лапушкину прочат на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области. Но в губернской думе не подтвердили Волга Ньюс, что в повестке есть вопрос о согласовании главы Самары на должность омбудсмена.

Напомним, недавно пост покинул глава Тольятти Николай Ренц. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что Ренц принял решение сам.

Сменился и мэр Сызрани. Им стал выходец с "Тяжмаша" Сергей Володченков.