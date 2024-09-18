Мэром Сызрани избрали выходца с "Тяжмаша"

В среду, 18 сентября, дума Сызрани выбрала нового главу города. Им стал Сергей Володченков.

Кресло мэра Сызрани стало вакантным в августе — после отставки Анатолия Лукиенко. Исполняющим обязанности главы города назначили Сергея Володченкова.

Для выбора нового мэра был объявлен конкурс. На него поступили заявки от 6 кандидатов. Для голосования депутатов члены конкурсной комиссии выдвинули двоих. Это руководитель Федерации Кекушин карате, управляющий ФОК "Надежда" Андрей Елистархов и Сергей Володченков. Каждый представил свою программу. Но если Андрей Елистархов сделал акцент на развитии спорта, то Сергей Володченков — на решение социальных проблем.

"Для повышения доступности медицинских услуг необходимо улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения. Особый акцент необходимо сделать на профилактику заболеваний и раннюю диагностику. Сызрань не располагает современным диагностическим центром. Предлагаю его создать на базе реконструированных взрослых поликлиник", — сказал Сергей Володченков.

Также в его программе были обозначены планы по созданию зоны реабилитации бойцов СВО, реконструкции водно-гребной и лыжной трасс, строительству универсальных спортплощадок, модернизации образовательных учреждений, ремонту существующих дорог и строительству новых, сносу аварийных домов и реализации комплексного развития территорий.

"Движение маршрутом пассажирского транспорта занимает вторую строчку по неудовлетворенности граждан. Необходимо создавать и восстанавливать маршруты, позволяющие жителям из любого района города доехать до образовательных организаций, к поликлинике, больницам, культурным и социальным учреждениям. Подготовим новую схему движения общественного транспорта. Продолжим обновление автобусного парка", — пообещал кандидат.

В итоге все депутаты гордумы единогласно проголосовали за избрание Сергея Володченкова главыой Сызрани.