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Мэром Сызрани избрали выходца с "Тяжмаша"

СЫЗРАНЬ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 сентября, дума Сызрани выбрала нового главу города. Им стал Сергей Володченков.

Фото: Городская дума Сызрани

Кресло мэра Сызрани стало вакантным в августе — после отставки Анатолия Лукиенко. Исполняющим обязанности главы города назначили Сергея Володченкова.

Для выбора нового мэра был объявлен конкурс. На него поступили заявки от 6 кандидатов. Для голосования депутатов члены конкурсной комиссии выдвинули двоих. Это руководитель Федерации Кекушин карате, управляющий ФОК "Надежда" Андрей Елистархов и Сергей Володченков. Каждый представил свою программу. Но если Андрей Елистархов сделал акцент на развитии спорта, то Сергей Володченков — на решение социальных проблем.

"Для повышения доступности медицинских услуг необходимо улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения. Особый акцент необходимо сделать на профилактику заболеваний и раннюю диагностику. Сызрань не располагает современным диагностическим центром. Предлагаю его создать на базе реконструированных взрослых поликлиник", — сказал Сергей Володченков.

Также в его программе были обозначены планы по созданию зоны реабилитации бойцов СВО, реконструкции водно-гребной и лыжной трасс, строительству универсальных спортплощадок, модернизации образовательных учреждений, ремонту существующих дорог и строительству новых, сносу аварийных домов и реализации комплексного развития территорий.

"Движение маршрутом пассажирского транспорта занимает вторую строчку по неудовлетворенности граждан. Необходимо создавать и восстанавливать маршруты, позволяющие жителям из любого района города доехать до образовательных организаций, к поликлинике, больницам, культурным и социальным учреждениям. Подготовим новую схему движения общественного транспорта. Продолжим обновление автобусного парка", — пообещал кандидат.

В итоге все депутаты гордумы единогласно проголосовали за избрание Сергея Володченкова главыой Сызрани.

Как и предыдущий глава города, Сергей Володченков выходец с "Тяжмаша". Ему 38 лет. Однако родом он из Екатеринбурга, семьи военнослужащего. У мэра два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО "Южный Федеральный университет". На "Тяжмаше" он работал 15 лет — занимал должность директора по персоналу. Также он был депутатом гордумы. 

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