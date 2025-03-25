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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре сократят депутатов

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 марта, губернская дума приняла в двух чтениях законопроект "О преобразовании городского округа Самара". Он предусматривает возвращение муниципалитета к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).

Фото: Самарская губернская дума

Инициировал проведение реформы губернатор Вячеслав Федорищев. Причиной стала низкая эффективность ныне действующей двухуровневой системы МСУ. С 2016 года помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все девять районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти (глава, администрация и совет депутатов). Для формирования районных советов проводятся выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.

Предложения по муниципальной реформе уже прошли публичные слушания, и большинство участников высказались за ее проведение. Теперь изменения должны закрепить на законодательном уровне.

Согласно законопроекту, Самара сменит статус. Она перестанет быть городским округом с внутригородским делением и станет просто городским округом. Однако мэра по-прежнему будет избирать дума из числа кандидатов, выбранных комиссией в рамках конкурса. Срок полномочий главы города составит 5 лет.

Районные советы депутатов упразднят. Состав городской думы будет формироваться по итогам прямых выборов по одномандатным избирательным округам. Всего жителям предстоит избрать 37 депутатов. Срок полномочий также будет составлять 5 лет.

В законопроекте указано, что предусмотрен переходный период. За это время предстоит избрать состав городской думы и главу Самары, провести реорганизацию структуры мэрии. На упразднение внутригородских районов у властей будет 6 месяцев. Администрации районов продолжат работать в качестве территориальных органов мэрии. Планируется сохранить и штат.

В губернской думе законопроект представил глава Самары Иван Носков. Вопросов к нему практически не возникло, за исключением того, как городские власти планируют использовать городской актив в лице освободившихся депутатов.

"Мы готовы к взаимодействию со всеми активными гражданами — депутаты они или нет. Форм на сегодняшний день много. Есть фонды, различные организации, различные формы поддержки", — ответил Иван Носков.

В итоге депутаты были единогласны и приняли законопроект в двух чтениях. Теперь его отправят на подпись губернатору.

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